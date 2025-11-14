Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía

Lo mataron a golpes con un objeto contundente mientras yacía en un banco de los Jardines de Picasso, en Málaga capital. Un crimen «salvaje» que, ... cuatro años después, ha sido esclarecido por la Policía Nacional, que ha detenido al presunto autor del crimen gracias a las pruebas de ADN.

Los hechos sucedieron el 30 de noviembre del 2021, cuando un viandante localizó a la víctima bajo uno de los bancos del parque. El hombre aún estaba agonizando y, aunque fue trasladado al hospital aún con vida, falleció poco después en urgencias a causa de los traumatismos que presentaba.

Desde que se tuvo conocimiento del suceso, el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV, adscrito a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, inició una «larga, ardua y difícil investigación», según informó la Comisaría Provincial.

Los vestigios recogidos por la Brigada Provincial de Policía Científica en la primera inspección ocular fueron remitidos al Laboratorio de Biología ADN de Granada, de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, donde efectuaron un cribado con los posibles sospechosos.

Hipótesis confirmada

La hipótesis que se manejó inicialmente, y que al final ha terminado por confirmarse, apuntaba a que el presunto autor de los hechos sería alguien en situación de exclusión social y sin domicilio conocido, al igual que la víctima. Es decir, que ambos se encontraban en situación de sinhogarismo.

Gracias a los avances científicos y las innovadoras técnicas de ADN, se logró identificar al presunto autor de la brutal agresión, un hombre de nacionalidad española y de 56 años que lleva en la calle desde que era un adolescente.

El sospechoso ha sido puesto este viernes a disposición de la autoridad judicial.