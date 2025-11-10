¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del lunes, 10 de noviembre de 2025

SUR

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:21

Resumen de las principales noticias de hoy en SUR.es.

El aeropuerto de Málaga conectará este invierno con 135 destinos

La semana arranca con calor y terminará con lluvias en Málaga

Cine y cómic se funden en el cartel del Festival de Málaga 2026 con firma de Pepo Pérez

'Alice Christmas': todo lo que debes saber del nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

Las nuevas 'oficinas' del crimen organizado en la Costa del Sol: sicarios menores, armas de guerra y drones de última generación

Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño

Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas

La Diputación de Málaga destinará 8 millones a rehabilitar iglesias en pequeños municipios

Juanpe, alrededor de un mes fuera del Málaga tras confirmarse su lesión

  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  10. 10 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública

