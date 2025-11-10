Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

La cadena hotelera Marriot International ha anunciado este domingo que rescinde el acuerdo que tenía con la empresa de alquileres Sonder por desacuerdos sobre la ... licencia, lo que ha obligado a cerrar de inmediato todos los establecimientos que operan bajo esa alianza. Uno de ellos es el hotel Salitre Málaga Centro, en la capital, que ha cerrado de forma inesperada y sus clientes deberán abandonarlo este mismo lunes.

Según ha podido saber este periódico, los clientes que se encuentran actualmente alojados en el establecimiento han recibido un SMS en el que se les informa que deberán salir antes de las 9 horas de este lunes. Se desconoce la ocupación actual del alojamiento ubicado en la calle Plaza de Toros Vieja, que cuenta con 95 habitaciones.

Como consecuencia de la rescisión, Marriott ha informado de que Sonder ya no está afiliada a Marriott Bonvoy y ha añadido que las propiedades de Sonder no están disponibles para nuevas reservas a través de los canales de Marriott. Puesto en contacto con el hotel malagueño, sólo han confirmado que se encuentran cerrados desde hoy.

Además del hotel, la rescisión del acuerdo también ha obligado a cerrar el restaurante Brésc, del chef malagueño Pablo Rutllant. El joven cocinero también es propietario de Mi Niña Lola (establecimiento que recientemente ha sido recomendado por la Guía Michelin).

El hotel llevaba apenas unos meses operando en la capital. Abrió sus puertas en agosto de este mismo año y desde la compañía Sonder se mostraban ilusionados en este establecimiento que «goza de una ubicación estratégica, un diseño muy bonito y funcional, cálido y con colores que no dejan indiferentes». El establecimiento cuenta con 95 habitaciones, de las que ocho son suites, dispone de parking y restaurante