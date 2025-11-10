Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hotel está en la calle Plaza de Toros Vieja. Migue Fernández. Archivo

Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

La cadena ha rescindido el acuerdo con la empresa Sonder, lo que también ha obligado a cerrar el restaurante Brésc del chef malagueño Pablo Rutllant

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

La cadena hotelera Marriot International ha anunciado este domingo que rescinde el acuerdo que tenía con la empresa de alquileres Sonder por desacuerdos sobre la ... licencia, lo que ha obligado a cerrar de inmediato todos los establecimientos que operan bajo esa alianza. Uno de ellos es el hotel Salitre Málaga Centro, en la capital, que ha cerrado de forma inesperada y sus clientes deberán abandonarlo este mismo lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  8. 8

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes