'Alice Christmas': todo lo que debes saber del nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Se estrenará el 28 de noviembre con múltiples novedades como un recorrido ampliado, personajes que acompañarán a los visitantes o algodón de azúcar gratuito para los niños

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 17:47

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llegará esta Navidad a Málaga. El jardín botánico histórico ... de La Concepción se convertirá durante las próximas fiestas en todo un País de las Maravillas. Así, el popular cuento infantil será el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' que podrá visitarse del 28 de noviembre al 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas. Las entradas ya están a la venta.

