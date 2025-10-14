'Alice Christmas': todo lo que debes saber del nuevo espectáculo de luces de Navidad de La Concepción

Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones... El universo de Lewis Carroll llegará esta Navidad a Málaga. El jardín botánico histórico ... de La Concepción se convertirá durante las próximas fiestas en todo un País de las Maravillas. Así, el popular cuento infantil será el eje del nuevo espectáculo de luces y sonido 'Alice Christmas. La Navidad Mágica en el jardín de las maravillas' que podrá visitarse del 28 de noviembre al 6 de enero en horario de 18.30 a 22.30 horas. Las entradas ya están a la venta.

«En el corazón de una naturaleza majestuosa, donde los paisajes parecen salidos de un cuento de hadas, nace Alice Christmas, un espectáculo inmersivo inspirado en la obra universal de Lewis Carroll. La propuesta invita a redescubrir el Jardín Botánico de La Concepción a través de nueve mundos de luz, música y fantasía», destacan desde la web del evento. El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado en esta ocasión a la empresa Mundo Management S.A la autorización de uso para la instalación y explotación de dicho espectáculo, que celebrará esta Navidad su quinta edición.

Desde la organización explican que cada espacio del recorrido (que incluye desde un Lago de Hielo hasta la Cúpula del Corazón Dorado) ha sido diseñado para envolver al espectador en «una experiencia sensorial única que combina arte, literatura y naturaleza». «El espectáculo busca además reivindicar el valor patrimonial y cultural de La Concepción, fusionando su historia y su riqueza botánica con una narrativa contemporánea que celebra los valores de la Navidad: el amor, la esperanza y la unión», señalan.

'Alice Christmas' Fechas: del 28 de noviembre al 6 de enero

Dónde: Jardín de la Concepción (Camino del Jardín Botánico, nº 3)

Horarios: de 18.30 a 22.30 horas (último acceso 21.30 horas).

Duración: el recorrido dura aproximadamente 70 minutos.

Precios: adultos 15,5 euros, infantil 11,5 euros, grupos 11,3 euros y movilidad reducida 12,7 euros. Todos los días habrá alguna franja horaria con tarifas especiales (consultar horario según fechas): adultos 11,5 euros, infantil 7,5 euros, grupos 8,5 y personas con movilidad reducida 9,5 euros. Además, habrá precios especiales al 50% los días 1, 9, 15, 22 y 29 de diciembre y el 6 de enero Día de Reyes. Menores de 3 años gratis. Se considerará entrada infantil entre los 3 y los 12 años.

Y todo ello, subrayan, con una «cuidada puesta en escena» que combinará tecnología, música, efectos lumínicos y proyecciones. Además, con nuevos atractivos para captar visitantes: desde un recorrido ampliado hasta la cúpula/mirador a más zonas de iluminación y esculturas o personajes que acompañarán a los visitantes por la ruta. También anuncian «amplias zonas de restauración» y algodón de azúcar de regalo para niños menores de 12 años.

El precio también se ajustará con descuentos diarios en determinadas franjas horarias que deberán consultarse según fechas. Para el resto de pases se fija una tarifa general de 15,5 euros para los adultos y 11,5 euros para los niños (de 3 a 12 años: menores de 3 años gratuito). En el caso de grupos se establece un coste de 11,3 euros que será de 12,7 euros para personas de movilidad reducida.

Además, los días 1, 9, 15, 22 y 29 de diciembre así como el 6 de enero habrá entradas al 50% con precios de 8,5 euros los adultos, 6,5 euros los niños, 8,5 euros los grupos y 6,6 euros para personas de movilidad reducida. Los tickets pueden adquirirse ya en la web de venta de entradas surentradas.com. También podrá comprarse por teléfono en el 958 10 81 81 de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas.