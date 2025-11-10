Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las nuevas 'oficinas' del crimen organizado en la Costa del Sol: sicarios menores, armas de guerra y drones de última generación

Los investigadores apuntan a una mayor especialización de las mafias, que también hacen uso de inhibidores de frecuencia para evitar ser localizados

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Utilizan identidades falsas y se aseguran su plan de huida del país una vez hecho el trabajo. En ocasiones están vinculados a las organizaciones que ... les encomiendan, pero otras ni tan siquiera eso. Son más jóvenes, incluso los hay menores; la mayoría procedentes de Europa del norte. Y cobran menos: «Antes pedían por una cabeza 50 o 60.000 euros y ahora lo hacen por 20», explica uno de los investigadores que le sigue la pista de cerca. A pesar de que son más «burdos», las mafias valoran su inexperiencia y violencia: «Les resulta más fácil presionarles para que cometan el hecho si piensan en echarse para atrás y no les tiembla el pulso si tienen que extorsionar también a la familia del objetivo».

