El dibujante Pepo Pérez, en la presentación del cartel de la 29 edición del Festival de Málaga. Salvador Salas

Cine y cómic se funden en el cartel del Festival de Málaga 2026 con firma de Pepo Pérez

La presentación de la imagen abre la cuenta atrás de la 29 edición que se celebrará del 6 al 15 de marzo

Paco Griñán

Málaga

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

No hay ni espetos, ni Farola, ni cámaras, ni proyectores. Pero el cine y Málaga se anuncian sin lugar a dudas. Y además mezclado con ... una estética pop y de cómic que no ocultan la procedencia de su autor. Pepo Pérez (Málaga, 1969), dibujante, profesor y actual Vicerrector adjunto de Cultura de la UMA, firma la que será la imagen más familiar del 29 Festival de Málaga, su cartel, que se ha desvelado este lunes en una acto celebrado en el cine Echegaray. Como en las grandes presentaciones, el diseño se ha mantenido oculto hasta el final de la larga rueda de prensa, en el que se ha desvelado el afiche en el que tienen protagonismo los espectadores, la playa y una alfombra roja desplegada sobre la arena hasta el mar. Elementos reconocibles pero que se salen de lo habitual y que además remiten a la cartelería clásica que, paradójicamente, es la «más moderna».

