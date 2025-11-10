Cine y cómic se funden en el cartel del Festival de Málaga 2026 con firma de Pepo Pérez

No hay ni espetos, ni Farola, ni cámaras, ni proyectores. Pero el cine y Málaga se anuncian sin lugar a dudas. Y además mezclado con ... una estética pop y de cómic que no ocultan la procedencia de su autor. Pepo Pérez (Málaga, 1969), dibujante, profesor y actual Vicerrector adjunto de Cultura de la UMA, firma la que será la imagen más familiar del 29 Festival de Málaga, su cartel, que se ha desvelado este lunes en una acto celebrado en el cine Echegaray. Como en las grandes presentaciones, el diseño se ha mantenido oculto hasta el final de la larga rueda de prensa, en el que se ha desvelado el afiche en el que tienen protagonismo los espectadores, la playa y una alfombra roja desplegada sobre la arena hasta el mar. Elementos reconocibles pero que se salen de lo habitual y que además remiten a la cartelería clásica que, paradójicamente, es la «más moderna».

Los elementos cinematográficos se dan la mano con el lenguaje pop del cómic en el cartel. Salvador Salas

Hasta una decena de bocetos realizó Pepo Pérez para su cartel, unas pruebas que llevó a la dirección del Festival de Málaga. «Eligieron los dos mejores y pensé: 'Esto va a salir bien», ha comentado el dibujante sobre el proceso de creación de la imagen corporativa de la 29 edición, que se celebrará del 6 al 15 de marzo de 2026. El autor ha definido su diseño como un «trabajo de colaboración» con la propia dirección del certamen y ha explicado que la obra finalmente elegida es la que mejor define su trabajo como autor de cómics, con trabajos tan icónicos y populares como la novela gráfica de superhéroes a la española 'El vecino', cocreado con el guionista Santiago García y que ha sido adaptada a la pantalla por Netflix.

«La idea principal ha sido representar al festival como punto de encuentro multicultural con ese cruce de miradas de los personajes», ha explicado el ilustrador sobre su obra que precisamente se titula 'La mar de encuentros' y para la que se estudió los 28 carteles precedentes para no repetirse y buscar la originalidad. Así, los ojos y parte del rostro de diferentes personas y edades remiten espectadores anónimos y al propio certamen malagueño como evento intergeneracional, aunque entre esos protagonistas también se esconde, al menos, un actor. «Pueden ser un espectador normal y corriente como todos nosotros, aunque el hombre que se baja las gafas de sol es un homenaje a las películas de Fellini y Berlanga», ha detallado Pepo Pérez, que también ha elegido un 'look' cinéfilo con gorra 'Borsalino' para la presentación de su cartel.

La revolución de lo clásico

Viendo las cinco ventanas de estos personajes que se abren a modo de viñetas en el cartel no solo se piensa en cine, sino también en referentes ineludibles del arte pop y el cómic, como Andy Warhol y, particularmente, Roy Lichtenstein. Como aquellos maestros, el dibujante malagueño, que precisamente está especializado en arte digital como una de sus líneas de investigación en la UMA, se ha desprendido precisamente de la tecnología y ha recurrido a las manos y la ilustración de toda la vida para componer el cartel de la 29 edición.

«Soy malagueño y sigo el Festiva de Málaga desde su primera edición, el año 98. Yo estuve allí, me acuerdo porque tenía unos cuantos años menos y bastante más pelo» Pepo Pérez Dibujante y autor del cartel

«El cartel está dibujado como homenaje a la analogía tradicional que se ha ido perdiendo con el uso del ordenador. Quería introducir un elemento distinto y lo digital solo la he usado para colorear», ha explicado el autor que ha asegurado que, desde el punto de vista artístico, ha subrayado la paradoja de un diseño de este tipo que supone hoy día toda una «novedad porque se ha perdido» esta forma de crear carteles, que además conecta con la actualidad al estar elaborado desde la «mirada del presente».

Ampliar Foto de familia de los organizadores y patrocinadores con el autor del cartel, Pepo Pérez. Salvador Salas

El profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Málaga también ha señalado la conexión personal que tiene con el certamen y lo que ha supuesto este cartel para él. «Soy malagueño y sigo el Festival desde su primera edición, el año 98. Yo estuve allí, me acuerdo perfectamente porque tenía unos cuantos años menos y bastante más pelo», ha bromeado el dibujante que ha recordado «auténticos peliculones» que vio por primera vez en la pantalla del Teatro Cervantes, como 'Verano 1993', de Carla Simón, y 'Las niñas', de Pilar Palomero, que es su «actual directora y director preferido del cine español».

Para despedirse, ha contado que el misterio de porqué, llamándose Juan Carlos Pérez García, adoptó el pseudónimo de Pepo Pérez. "Firmé mi primer cómic con mi verdadero nombre y me di cuenta que nadie se iba acordar de mí, así que recupere un apodo del colegio y la universidad que nunca había hecho mío, Pepo, que es como me llamaba la gente", ha revelado el dibujante que también se ha puesto el traje de vicerrector de Cultura y ha aprovechado para invitar a todos los presentes y a los espectadores en general a otro evento fílmico de la ciudad, el Fancine-Festival de Cine Fantástico de la UMA, que se inaugura en apenas 48 horas, este miércoles, con el nuevo 'Drácula' de Luc Besson.

Como anfitrión, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha saludado este «expresivo» cartel del 29 Festival de Málaga «lleno de simbología malagueña y cinematográfica, al mismo tiempo». El regidor ha encabezado una concurrida rueda de prensa en la que también han participado el resto de patrocinadores del certamen, como Francisco Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga; José Ángel Vélez, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía; Gemma del Corral, directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta; Luis Rodríguez del Pozo, diputado delegado de Seguridad y Emergencias de la Diputación; Gervasio Iglesias, subdirector del Área de Cine de RTVE; Rosa Pérez, productora de Atresmedia Cine; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación 'la Caixa'; Sergio Ragel, responsable de relaciones Externas de Cervezas Victoria; Ana Pérez-Bryan, redactora jefa de Diario SUR y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, que ha destacado el cartel por su referencia a «la cultura y al cine como punto de encuentro» y su elaboración con dibujo hecho a mano, lo que «resulta lo más rompedor en tiempos de inteligencia artificial».