El aeropuerto de Málaga conectará este invierno con 135 destinos

El aeropuerto de Málaga prevé un invierno sin precedentes en conexiones y capacidad aérea. Esta infraestructura conectará hasta finales de marzo con 135 destinos, siete ... más que el pasado año en este mismo periodo, de 118 ciudades de 34 países. Además, las 42 compañías aéreas que operarán estos vuelos han reforzado su apuesta por la Costa del Sol en plena temporada baja. Tanto que es la primera vez que se alcanza la cifra de diez millones de asientos para volar desde y hacia el destino malagueño, frente a los 9,7 millones del pasado año. Concretamente, Aena ha avanzado que las aerolíneas han programado para este invierno un total de 10,3 millones de plazas. La cifra supone un 6,1% más que en 2024 y el mayor incremento de entre las grandes infraestructuras. Es más, sólo es superada por las subidas del de Córdoba (con motivo de la nueva operativa de vuelos comerciales); Vitoria, con un 37,8% más; Murcia, con un 29,8% más; y Badajoz, con un 23,4% de alza. Es importante destacar que frente al tirón de la Costa del Sol, Aena prevé caídas del 1,3 y del 1,5%, respectivamente, en los aeropuertos de Tenerife Sur y de Palma de Mallorca en los que rondan los 7,5 millones de plazas.

En las pistas del aeropuerto aterrizarán 58.200 vuelos hasta marzo, un 5,4% más que el pasado año, con destino o procedencia de las 274 rutas disponibles, dado que varias aerolíneas operarán en un mismo destino. Esta cifra supone catorce más que en 2024. Aena señala que de este total, 182 conectarán Málaga con Europa, con un 6,3% más de plazas hasta sumar ocho millones, y un 5,7% más de movimientos programados con el Viejo Continente que en las mismas fechas del año pasado, hasta elevarse a 42.562. Además, detalla que «suben las conexiones con Alemania a través de 21 rutas, con un 8,7% más de plazas y un 8,4% más de operaciones; Francia, con un 9,7% más de asientos y 11,9% más de movimientos; Polonia, con un 33,9% más de plazas y 33,7% más de vuelos; e Irlanda, con un 13,7% más de asientos y 14,5% más de movimientos.

Además, 25 rutas integran las conexiones en el mercado doméstico, donde está previsto un 2% más de vuelos. En términos absolutos, el volumen de operaciones comerciales programadas para estos desplazamientos dentro de nuestras fronteras roza las 13.400, con más de 1,8 millones de asientos disponibles.

Por su parte, Reino Unido vuelve a ser el centro neurálgico de la actividad con 47 rutas que enlazan con este país, lo que suponen incrementos del 7,6% de plazas y del 6,3% de vuelos. Las compañías aéreas han programado más de 2,1 millones de plazas, un 7,6% más, y 11.300 operaciones, un 6,3% con este país. Desde Aena precisan que por destinos Londres permanece a la cabeza como la ciudad con más asientos y vuelos ofertados por las aerolíneas en el Aeropuerto de Málaga. Concretamente, casi 906.800 asientos, un 10,7% de subida, en más de 4.800 operaciones, casi un 10% más. Barcelona, Ámsterdam, París, Madrid, Bruselas, Dublín, Milán y Copenhague completan el ranking de las ciudades con más plazas ofertadas para volar este invierno desde la infraestructura malagueña.

La apuesta de las compañías por el aeropuerto malagueño supone que estas instalaciones suman catorce nuevas rutas a las que volar sin escalas, siendo tras Madrid y Barcelona el aeropuerto que más eleva su conectividad aérea. Cabe recordar que el invierno pasado las aerolíneas aumentaron en un 8,2% la oferta de plazas para volar sin escalas respecto a la que fue la mejor temporada invernal en la historia de esta infraestructura. El dato representó que el crecimiento fue superior a la media nacional, según Aena, que apuntó que todos los indicadores del pasado invierno fueron positivos. La empresa pública recalcó las 42 compañías aéreas que conectaron con 128 destinos de 113 ciudades de más de una treintena de países.