Vista de la zona de Llegadas del aeropuerto de Málaga. Ñito Salas

El aeropuerto de Málaga conectará este invierno con 135 destinos

Es la primera vez que las aerolíneas ofertan en la temporada baja más de diez millones de asientos para volar desde y hacia la capital de la Costa del Sol

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:01

El aeropuerto de Málaga prevé un invierno sin precedentes en conexiones y capacidad aérea. Esta infraestructura conectará hasta finales de marzo con 135 destinos, siete ... más que el pasado año en este mismo periodo, de 118 ciudades de 34 países. Además, las 42 compañías aéreas que operarán estos vuelos han reforzado su apuesta por la Costa del Sol en plena temporada baja. Tanto que es la primera vez que se alcanza la cifra de diez millones de asientos para volar desde y hacia el destino malagueño, frente a los 9,7 millones del pasado año. Concretamente, Aena ha avanzado que las aerolíneas han programado para este invierno un total de 10,3 millones de plazas. La cifra supone un 6,1% más que en 2024 y el mayor incremento de entre las grandes infraestructuras. Es más, sólo es superada por las subidas del de Córdoba (con motivo de la nueva operativa de vuelos comerciales); Vitoria, con un 37,8% más; Murcia, con un 29,8% más; y Badajoz, con un 23,4% de alza. Es importante destacar que frente al tirón de la Costa del Sol, Aena prevé caídas del 1,3 y del 1,5%, respectivamente, en los aeropuertos de Tenerife Sur y de Palma de Mallorca en los que rondan los 7,5 millones de plazas.

