Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salado y Satué durante la reunión que mantuvieron en el Obispado. sur

La Diputación de Málaga destinará 8 millones a rehabilitar iglesias en pequeños municipios

Presupuestos. ·

El presidente de la institución, Francisco Salado, presenta al obispo de la diócesis, José Antonio Satué, una iniciativa que se desarrollará en dos años sobre edificios que además de su función religiosa son parte del patrimonio artístico, histórico y cultural de los municipios

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La Diputación de Málaga prevé presentar este martes su proyecto de presupuestos para el próximo año, donde una de las novedades es el plan de ... rehabilitación de iglesias en los municipios y pedanías de la provincia de menos de 20.000 habitantes y que contará con una partida de ocho millones de euros distribuidas en dos ejercicios (2026 y 2027).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  4. 4 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  5. 5 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  6. 6 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  10. 10 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Diputación de Málaga destinará 8 millones a rehabilitar iglesias en pequeños municipios

La Diputación de Málaga destinará 8 millones a rehabilitar iglesias en pequeños municipios