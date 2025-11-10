La Diputación de Málaga destinará 8 millones a rehabilitar iglesias en pequeños municipios

La Diputación de Málaga prevé presentar este martes su proyecto de presupuestos para el próximo año, donde una de las novedades es el plan de ... rehabilitación de iglesias en los municipios y pedanías de la provincia de menos de 20.000 habitantes y que contará con una partida de ocho millones de euros distribuidas en dos ejercicios (2026 y 2027).

Así lo ha anunciado esta mañana la institución provincial tras el reciente encuentro entre el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el obispo de la diócesis, José Antonio Satué, para presentarle esta iniciativa, que se materializará en las próximas semanas en la firma de un convenio entre la institución provincial y la autoridad eclesiástica y la creación de una comisión técnica, con representantes de ambas entidades, para analizar el estado de los templos que requieren de actuaciones y establecer las prioridades de acción.

Las cuentas provinciales de 2026 reservarán tres millones para llevar a cabo este plan y la cantidad subirá hasta los cinco millones en el presupuesto de 2027, consciente de la importancia de este tipo de inmuebles para los municipios y de las dificultades que tienen los ayuntamientos para llevar a cabo su rehabilitación, según ha destacado la Diputación en un comunicado.

Petición de los alcaldes

La puesta en marcha de este plan, según ha explicado Salado, surge de las propias peticiones de los alcaldes ya que hay iglesias que requieren intervenciones para estabilizar torres y cornisas, neutralizar humedades o reparar cubiertas y tejados para asegurar su protección y conservación y aumentar su seguridad.

En este sentido, el presidente del ente supramunicipal ha incidido en que además de la función religiosa las iglesias de los pequeños municipios representan en un buen número de casos «no sólo el principal patrimonio artístico, histórico y cultural de los pueblos, sino que también constituyen un lugar de encuentro, celebración y vida de los vecinos». «Además, contribuyen a retener población en esos municipios, de modo que nos ayudan en nuestra lucha contra la despoblación», ha añadido.

«El patrimonio artístico, cultural, histórico y social de las iglesias genera empleo y riqueza en los pueblos y supone, sin ningún género de duda, un atractivo turístico capaz de atraer visitantes», ha remarcado el presidente de la institución, quien ha indicado que «es responsabilidad de todos, y por supuesto de las administraciones públicas, mantener y conservar estos templos en buen estado y protegerlos del deterioro que sufren por el paso del tiempo».

Francisco Salado ha sostenido que las parroquias crean «un sentido de pertenencia y orgullo en los vecinos muy sólido», que se materializa en la celebración de eventos no sólo religiosos, sino también sociales y culturales, que ayudan a vertebrar el tejido social de los pueblos. Por lo tanto, la conservación de esos edificios se configura como un «factor esencial para mantener y preservar la historia y la identidad de los municipios, al tiempo que ayuda a dinamizar su economía y su atractivo social y turístico».

Por otro lado, Salado ha recordado que este plan se une a la colaboración de la institución provincial para construir el nuevo tejado de la Catedral de Málaga, trabajos con los que se solventarán los problemas de filtraciones y de humedad que padece el edificio y que dotarán al templo de un nuevo espacio visitable y para exposiciones y eventos. La Diputación de Málaga aporta un total de 3,5 millones de euros a este proyecto, en el que también participan la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja y el Obispado.