Servicio de autobuses de la EMT.

Los trabajadores de la EMT amenazan con huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño

Se quejan de estrés por unos tiempos muy exigentes para el servicio y de la falta de capacidad de la flota, entre otras cuestiones y lanzan un vídeo con vocación viral y un rap reivindicativo

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

Tambores de huelga en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). Los trabajadores amenazan con movilizaciones de calado nada menos que para el día 29 de ... este mes, sábado, una de las jornadas más sensibles para la movilidad en la ciudad. Ese fin de semana está fijado el encendido de la Navidad, un evento que, como es sabido, provoca una afluencia masiva de personas al Centro.

