Los trabajadores de la EMT amenazan con huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño

Tambores de huelga en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). Los trabajadores amenazan con movilizaciones de calado nada menos que para el día 29 de ... este mes, sábado, una de las jornadas más sensibles para la movilidad en la ciudad. Ese fin de semana está fijado el encendido de la Navidad, un evento que, como es sabido, provoca una afluencia masiva de personas al Centro.

Los empleados de la empresa se quejan de una elevada presión a la hora de cumplir con los tiempos de trayecto y los servicios. Eso a su vez, según argumentan, ha supuesto un elevado absentismo por depresión y ansiedad. También se quejan de la antigüedad de la flota, pese a que la empresa está inmersa en un potente plan de inversiones para renovar los vehículos, algo de lo que viene dando cuenta SUR.

Viralidad

La convocatoria llega no sin cierto afán de viralidad, habida cuenta de que los trabajadores han hecho circular por redes un vídeo acompañado de un rap específico sobre la situación y alusivo al gerente, Miguel Ruiz. Tras rapear repetidas veces el nombre 'Miguel', la canción introduce los elementos de queja: «Suenan tambores de huelga en la EMT después de años sufriendo por un comité que ha colocado a los suyos, ¿a cambio de qué? [...] Muchos han sido los problemas sufridos: los horarios, calendario, coches viejos y usuarios».

En las imágenes se puede ver una asamblea de trabajadores discutiendo la iniciativa. «Esto se ha acabado, ¿qué quieres que te diga? Que vamos a la huelga hasta que algo se consiga», prosigue la estrofa, que avanza que las movilizaciones serán el día 29.

«No quiero más dinero, que nadie se equivoque, quiero unas condiciones de trabajo que permitan que se preste un buen servicio sin prisas ni carreras, con buses que permitan no dejar más gente fuera», se incide.

Absentismo

«Estamos con un absentismo casi de un 10% por ansiedad y estrés», explican a este diario fuentes sindicales, que esgrimen que la empresa da poco tiempo de cabecera en cabecera. «No nos podemos ni levantar para ir al cuarto de baño, son tiempos insoportables de hacer, después ponen coches cortos en líneas donde tienen que poner coches largos... Vas pasando con los autobuses llenos...», inciden.

Al parecer, se ha producido una asamblea de trabajadores por la mañana en la que se ha votado por unanimidad la movilización y la fecha. Estaba previsto ratificar la decisión este lunes por la tarde.