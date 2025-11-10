Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas

El suceso ha ocurrido en el barrio de Carranque, en el distrito de Cruz de Humilladero

E. PRESS

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:18

El cadáver de un hombre del que no han trascendido más datos ha sido hallado en Málaga capital después de que cuerpos de seguridad y ... emergencias dependientes del Ayuntamiento hayan accedido a su vivienda porque no respondía a las llamadas.

