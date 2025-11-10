Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas

El cadáver de un hombre del que no han trascendido más datos ha sido hallado en Málaga capital después de que cuerpos de seguridad y ... emergencias dependientes del Ayuntamiento hayan accedido a su vivienda porque no respondía a las llamadas.

Así lo han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han apuntado que la actuación ha sido ejecutada por efectivos del Real Cuerpo de Bomberos, que se han encargado de abrir la puerta de la vivienda, en un tipo de acción muy habitual en estos casos, según han precisado las mismas fuentes.

Por otra parte, y según ha adelantado el periódico 'Málaga Hoy', los hechos han tenido lugar este lunes en el barrio de Carranque, en el distrito de Cruz de Humilladero. El rotativo apunta que en el momento del hallazgo el cadáver del hombre estaría en avanzado estado de descomposición, que los vecinos habrían alertado de mal olor por supuestamente acumular desperdicios, y que fue su familia la que alertó de que no respondía a las llamadas.