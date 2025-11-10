La semana arranca con calor y terminará con lluvias en Málaga

Otra semana atípica de noviembre dejará temperaturas en Málaga bastante más altas de lo normal de lunes a viernes.En cambio, a partir de ese ... día se prevé la llegada de lluvias, que se prolongarán el sábado e incluso el domingo, acompañado de una bajada del mercurio.

el director del Centro Meteorológico, Jesús Riesco, confirma la posibilidad de precipitaciones para la segunda mitad de la semana, a causa de la entrada prevista de una borrasca atlántica «bastante profunda». Las lluvias son más probables el viernes si bien se podrían adelantar un poco. Este será el escenario durante el próximo fin de semana, siempre que se confirmen las previsiones. También podrían continuar en el arranque de la semana que viene.

El meteorólogo advierte de que todavía estamos muy lejos para saber posibles cantidades, aunque en principio no parece que vayan a ser en la provincia de Málaga muy intensas, aunque sí podrían ser moderadas. Riesco aclara que se deberá a la entrada de frentes, y no será ninguna dana: «Esas situaciones dejan más lluvia en la parte más occidental de Andalucía.

Temperaturas de primavera

Sobre las temperaturas, serán especialmente altas entre martes y el miércoles, cuando incluso pueden tocar los 26 grados, esto es, 6 más de lo normal para esta época. El viernes habrá una bajada bastante significativa por la llegada de la borrasca. Será por tanto un escenario de montaña rusa, muy propicio para resfriados y gripes.

La subida puntual en los días centrales de la semana se dará en toda Andalucía, por lo que no se deberá la terral sino a la entrada de una dorsal cálida subtropical, que viene desde el sur. Así, en Málaga capital, el termómetro marcará los 24 grados, lunes, martes, miércoles, y luego ya puede subir incluso a 26 el jueves, advierte el meteorólogo. A partir del viernes tendrá una bajada fuerte, hasta valores prácticamente normales el fin de semana, de unos 20 grados.

En el interior de la provincia, por ejemplo en Antequera, también se darán valores atípicamente elevados, de 22 grados hoy se pasará a 24 mañana y 26 el jueves, para caer después a 18 el viernes. «La primera mitad de la semana va a estar bastante por encima, y la segunda mitad prácticamente en valores normales».

En este caso, la causante de la bajada será La entrada a final de la semana de una masa de aire del norte, más fría y húmeda, que se irá descolgado por el Atlántico.