La semana arranca con calor y terminará con lluvias en Málaga

Aemet prevé temperaturas de hasta 6 grados por encima de lo normal

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:54

Otra semana atípica de noviembre dejará temperaturas en Málaga bastante más altas de lo normal de lunes a viernes.En cambio, a partir de ese ... día se prevé la llegada de lluvias, que se prolongarán el sábado e incluso el domingo, acompañado de una bajada del mercurio.

