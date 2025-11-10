Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, de espaldas, dirige a sus hombres la tarde de este lunes. SALVADOR SALAS

Juanpe, alrededor de un mes fuera del Málaga tras confirmarse su lesión

Montero y Brasanac sufren problemas leves y podrán estar a disposición de Pellicer para el compromiso del lunes en León

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:32

Juanpe se rompe definitivamente. Se tuvo que marchar en los primeros minutos del partido del sábado ante el Córdoba y ya se preveía que iba ... a estar algunos partidos al margen del equipo del Málaga, donde estaba siendo titular indiscutible para Sergio Pellicer. El futbolista estará alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego. «Las pruebas diagnósticas confirman que Juanpe sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. El jugador queda pendiente de evolución», aseguró la noche de este lunes el club de Martiricos en relación a las dolencias del centrocampista.

