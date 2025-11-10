Juanpe, alrededor de un mes fuera del Málaga tras confirmarse su lesión

Juanpe se rompe definitivamente. Se tuvo que marchar en los primeros minutos del partido del sábado ante el Córdoba y ya se preveía que iba ... a estar algunos partidos al margen del equipo del Málaga, donde estaba siendo titular indiscutible para Sergio Pellicer. El futbolista estará alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego. «Las pruebas diagnósticas confirman que Juanpe sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. El jugador queda pendiente de evolución», aseguró la noche de este lunes el club de Martiricos en relación a las dolencias del centrocampista.

La ausencia del medio centro se presenta como un contratiempo muy serio para el equipo blanquiazul, que estaba conformando ya su nuevo centro del campo con Juanpe como uno de sus principales protagonistas. Sin Luismi, el técnico tuvo que recurrir al futbolista jerezano, que estaba ofreciendo, sin duda, su mejor versión desde que viste de blanquiazul. La continuidad ha sido clave para que su rendimiento llegara al máximo nivel, algo que ahora quedará truncado con esta lesión que le apartará del equipo hasta casi Navidad.

En la parte positiva, sin embargo, quedan finalmente descartadas las lesiones de Montero y Brasanac, que también fueron sometidos a distintas pruebas este lunes para analizar el alcance de sus problemas físicos. En principio, según la información facilitada por el club, los dos jugadores seguramente estarán a disposición del entrenador para el siguiente compromiso de los blanquiazules, previsto para el lunes de la semana que viene en el campo de la Cultural Leonesa, a partir de las 20.30 horas.

El medio centro Brasanac se marchó del partido del sábado anterior con unas molestias en la rodilla izquierda, y todo hacía indicar que pudiera tener alguna lesión, aunque fuese escasamente importante. Sin embargo, las pruebas confirmaron que no tiene ningún problema serio y que podrá trabajar casi con normalidad en las próximas sesiones de entrenamiento y, con toda probabilidad, podrá disputar el partido de León, siempre que Pellicer lo considere oportuno.

Y también preocupaba Montero, pues el Málaga anda muy justo de centrales y el sevillano es uno de los mejores en esta posición. Sufrió una torsión al doblarse el dedo pulgar de la mano derecha, también durante el complicado compromiso frente al Córdoba. En el club se temían que pudiera sufrir algún tipo lesión, incluso una fractura, pero no se ha detectado ningún problema y el futbolista puede ejercitarse con normalidad, y tampoco tendrá inconvenientes para participar en el siguiente encuentro.

Con las novedades de este lunes, queda descartado para los encuentros venideros sólo Juanpe, pero el equipo blanquiazul no estará casi en cuadro para el desplazamiento a León debido a que sí podrán estar Montero y Brasanac, aunque este último tampoco sea de la partida en este partido, que se presenta de nuevo crucial para los blanquiazules para reaccionar definitivamente y establecerse en una zona media tranquila de la clasificación, algo que está teniendo ahora muy complicado, como se puede observar, por diversas circunstancias (una de ellas es las numerosas bajas).