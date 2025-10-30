Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 30 de octubre de 2025

SUR

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:50

Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga

La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco

Salado pide la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga por «el nuevo caos» de tráfico en la A-7

Ángeles Muñoz: «Marbella encajará dentro del nuevo Plan General todas las viviendas irregulares»

El Ayuntamiento de Málaga rechaza pagar casi 20 millones por la explotación del metro

Dos detenidos por asaltar una vivienda en Mijas y golpear «brutalmente» a una mujer de 80 años que tuvo que entrar en quirófano

Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses

El debate de las ratas explosiona el pleno en Málaga tras «una frase malentendida» de una concejala popular

Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula

Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  9. 9 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  10. 10

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?