Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre Una guía gastronómica para elegir bien este mes de noviembre en el Valle del Genal y Yunquera

Javier Almellones Málaga Jueves, 30 de octubre 2025, 00:18

No hay una fecha exacta para que arranque el Bosque de Cobre, pero, normalmente, el inicio de este fenómeno tan hermoso como efímero suele tener lugar a partir de la Fiesta de Todos Los Santos. El ocaso de las hojas de los castaños se vive con especial intensidad en los pueblos del Valle del Genal y en alguno de la Sierra de las Nieves, como es el caso de Yunquera. Además de poder hacer excursiones y rutas de senderismo entre castaños, se pueden visitar las localidades y aldeas que hay en estas zonas y, por supuesto, comer en algunos de sus ventas, bares y restaurantes.

Pujerra, Parauta, Igualeja, Alpandeire, Cartajima, Júzcar o Faraján son algunos de los pueblos donde hoy se puede comer en establecimientos tradicionales e incluso algunos con un toque más creativo. Conviene reservar con antelación para no quedarse sin mesa en estos días. Éstas son las principales opciones, distribuidas por municipios.

1 Restaurante Anafe (Parauta)

Venado con salsa de castaña, conejo con salsa de almendra, rabo de toro o jabalí con setas son algunos de los platos que se pueden pedir en este coqueto establecimiento del pueblo de Parauta. Tanto en su salón como en su terraza se disfrutará con esta cocina tradicional de la zona.

DÓNDE ESTÁ: Restaurante Anafe

Otras opciones en Parauta: Bar El Farol y El Perol (en el pueblo) y ventas El Navasillo y La Laja (en la carretera de San Pedro-Ronda).

2 Buxarra (Pujerra)

Desde primeros de octubre ha reabierto las puertas este establecimiento que en las últimas décadas ha sabido dar tan buen sabor de boca a muchos clientes. Eso sí, después de más de dos años cerrado, llega con savia nueva, a través de una emprendedora que ha querido recuperar los platos clásicos de la zona, como la sopa refrita y los cortes de carne de cerdo ibérico tradicionales en éste y otros pueblos del Alto Genal.

DÓNDE ESTÁ: Restaurante Buxarra

Otras opciones en Pujerra: Restaurante de la Posada de Fray Leopoldo y bar Alameda.

3 Bar Mena (Igualeja)

Uno de esos establecimientos que mantienen su relación calidad precio, pese a que su carta esté también en inglés. En el casco urbano de Igualeja existen muchas opciones, pero ésta es idónea sobre todo para tapear o compartir raciones. Entre sus especialiades están la carrillada de cerdo ibérico, los callos con garbanzos o los revueltos de la casa (según temporada).

DÓNDE ESTÁ: Bar Mena

Otras opciones en Igualeja: Los Curritos, Anca Carmen, Pani, El Nacimiento o El Galguito.

4 Bandolero (Júzcar)

Uno de esos restaurantes que rompen moldes. Tradición, creatividad y sobre todo mucho producto de la zona. No se puede esperar menos del imaginativo y versátil chef de la Castaña, Iván Sastre, que después de llevar más de dos décadas al frente de este establecimiento (también es hotel), conoce como un nativo todo lo que ofrece esta zona. Además de varios platos y postres donde la castaña está muy presente, destacan platos irresistibles como la suprema de cochinillo.

DÓNDE ESTÁ: Hotel Restaurante Bandolero

Otras opciones en Júzcar: Torricheli, Parriba Pabajo o El Casarón.

5 Las Vistas del Valle (Faraján)

No lleva ni dos años abierto al público, pero gracias al boca a boca se ha convertido en uno de los establecimientos idóneos para comer durante el Bosque de Cobre. En su carta se apuesta claramente por lo tradicional. Además, desde allí se tiene una vista espectacular del valle lleno de castaños. Hay que tener en cuenta que el ocaso de las hojas en esta zona suele ser más tardía que en pueblos como Pujerra o Igualeja, así que conviene ir sobre todo en la segunda mitad de noviembre.

DÓNDE ESTÁ: Las vistas del valle

Otras opciones en Cartajima: El Rincón de María.

6 La Casa Grande (Alpandeire)

Este establecimiento está dentro del hotel del mismo nombre en el pueblo que vio nacer a Fray Leopoldo. Eso sí, para disfrutar de su cocina no es necesario estar hospedado. Su carta también es tradicional y creativa. En los últimos años han cambiado su carta para incluir platos tan tentadores como el lingote de atún macerado con miel y soja, aunque también cuentan con clásicos como la carrillada al Pedro Ximénez. El restaurante está situado en unas antiguas caballerizas, con su característico techo de ladrillo abovedado, que otorgan a su salón un ambiente muy acogedor.

DÓNDE ESTÁ: Hotel la Casa Grande de Alpandeire

Otras opciones en Alpandeire: Bar Er Tapeo y La Piscina de Alpandeire.

7 Los Castaños (Cartajima)

No hay muchas más opciones para comer en este pueblo del Alto Genal que este coqueto hotel, que ofrece desayuno y cena sólo a sus huéspedes. Por tanto, para poder comer allí es necesario estar alojado. Eso sí, es una buena opción para disfrutar con platos y productos de calidad y de cercanía.

DÓNDE ESTÁ: Hotel Los Castaños

Otra opción en Cartajima: No la hay.

8 La Pozuela (Jubrique)

Ya sea para desayunar con un mollete de la zona o para almorzar tanto con tapas como raciones contundentes, este restaurantes de privilegiadas vistas panorámicas es una de las opciones que hay en el casco urbano de Jubrique. Ensalada con queso de cabra, ensaladilla rusa, chuletas de cordero, albóndigas en salsa, calamares fritos, pulpo a la gallega o distintos cortes de cerdo ibérico, como el solomillo o el secreto, son algunas de las opciones que se pueden saborear dentro de su carta o como sugerencia fuera de ésta.

DÓNDE ESTÁ: Mesón La Pozuela

Otras opciones en Jubrique: La Flamenca y Piscina Municipal (Venta San Juan está cerrado temporalmente y pendiente de reapertura).

9 El Refugio (Genalguacil)

En un lugar algo recóndito dentro del casco urbano, aguarda uno de los restaurantes tradicionales del pueblo, que ha sabido renovarse con savia nueva y que incluso ha conseguido un Solete de Repsol. Después de atravesar un bonito pasaje se llega hasta este establecimiento que tiene excelentes vistas panorámicas, pero también una carta repleta de tapas, montaditos y raciones para compartir. Ensaladilla rusa, lagrimitas de pollo, patatas bravas, croquetas de temporada, berenjena frita, serranitos o costillas en adobo son algunas de las opciones que se ofrecen. Pero, si algo tiene este restaurante es que sabe apostar por los platos locales. Por esa razón, allí se puede pedir tanto gazpacho caliente como salmorejo de la matanza.

DÓNDE ESTÁ: Restaurante El Refugio

Otras opciones en Genalguacil: Venta Las Cruces y El Patio.

10 Audalázar (Atajate)

Oficialmente este municipio no está en la lista de los pueblos del Bosque de Cobre, pero tiene todo el sentido que aparezca en esta lista por dos motivos. Por un lado, las vistas que tiene al castaña y, por otro, es un lugar de paso entre localidades que están dentro del Bosque de Cobre. Lo complicado aquí será elegir por la calidad de sus establecimientos. Entre ellos está Audalázar, un proyecto consolidado donde la creatividad, la tradición y los productos del entorno brillan especialmente. En esta época del año no hay que perderse sus migas o sus platos de cuchara.

DÓNDE ESTÁ: Restaurante Audalázar

Otras opciones en Atajate: Mesón La Sierra y El Paisaje.

11 La Solana. (Benadalid)

Esta venta, a pie de carretera, es una excelente opción parar desayunar o almorzar. Con una buena relación calidad precio, en su carta ofrecen platos como el venado con patatas, la carrillada de cerdo con salsa o el revuelto de setas. Fuera de carta o bajo petición previa, se pueden comer recetas tradicionales como las manitas de cerdo en salsa, los callos con garbanzos o la caldereta de chivo o cordero. Los domingos suelen contar con arroces y los fines de semana con carnes a la brasa.

DÓNDE ESTÁ: Venta restaurante La Solana

Otras opciones en Benadalid: Los Labraos y El Mirlo.

12 Bodega 28 Metros Cuadrados (Benalauría)

Comer allí es una experiencia para los cinco sentidos. Pepe Verdugo, guía y propietario de la bodega, ofrece una carta que se basa en los productos del pueblo y de su entorno. Además, los comensales mientras se deleitan con una cata o con un almuerzo conocerán los secretos del Valle del Genal de la voz y el conocimiento del mencionado Pepe.

DÓNDE ESTÁ: Bodega 28metroscuadrados

Otra opción en Benalauria: Cinar (La Plaza).

13 Bodega El Por Fin (Yunquera).

En Yunquera también se puede disfrutar del espectáculo otoñal del castañar, aunque éste sea más disperso que en el Alto Genal. Allí cuentan con una amplia variedad de restaurantes, aunque por originalidad hay que destacar El Por Fin, una singular bodega subterránea, pero con terraza interior propia, donde se pueden degustar vinos de elaboración propia y algunas tapas o raciones tradicionales.

DÓNDE ESTÁ: Bodega El Por Fin

Otras opciones en Yunquera: Miguelín y Miguel, Casa Pedro, Carpe Diem Yunquera, La Esquina Fernando, El Fogón del Rubio o El Rincón de Vita, entre otros.

