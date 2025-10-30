La huelga de técnicos sanitarios comienza con los sindicatos informando y tensión entre los ciudadanos

Miembros del comité de huelga que ha convocado el paro general nacional para el colectivo de técnicos superiores sanitarios informaban a primera hora de este ... jueves a los ciudadanos que iban a la Sala de Extracciones del Hospital Materno Infantil de la capital sobre los motivos que les han llevado a ponerse en huelga y les entregaban octavillas y dípticos informativos. Mientras que algunos se han mostrado comprensivos y han apoyado la huelga, algunos de ellos han montado en cólera y les han reprochado su actitud. «Yo soy autónoma y no tengo derecho a huelga», ha asegurado una malagueña de mediana edad, muy enfadada, que hoy ha faltado a su trabajo para hacerse una analítica.

Protestan para que se cumpla la reclasificación efectiva que tienen reconocida desde 2007 y que supondría cobrar 2.000 euros más al año, que se les considere Profesión Sanitaria Regulada en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y para exigir la creación de un grado universitario, así como para poner coto al intrusismo.

Segumiento

En las primeras horas de la mañana, las estimaciones sindicales indican que la huelga es seguida por el 100 por ciento de los técnicos superiores de los hospitales Regional Universitario, Clínico y Costa del Sol, y del 88 por ciento en el Materno. En todos ellos se ha repetido la escena de técnicos de laboratorio o de rayos X, entre otros, informando a los ciudadanos de las razones de la huelga y, asegurándoles, que si se sacaban sangre, esas muestras no podrían analizarse antes de seis días, pues la huelga acaba el 4 de noviembre. También ha afectado a muestras de orina o heces, así como a pruebas de rayos X, ecografías o de Anatomía Patológica. En total, y en cuatro días de huelga, hay 30.000 pruebas en el aire.

Ampliar Marlú Báez

Las extracciones de sangre no es que se hayan suspendido, pero los miembros del comité de huelga han dejado claro que esas muestras no se iban a procesar, e invitaban a los ciudadanos a poner la correspondiente reclamación, entre protestas e, incluso, palabras gruesas de algunos.

Una mujer explicaba a los miembros del piquete que había venido para que le hicieran una analítica a su hijo, con el fin de someterse a una operación, pero al saber las razones de la huelga y que, al ser rutinaria la prueba, no iba a poder someterse a la misma, ha montado en cólera. Otra señora ha contestado a los informantes: «No ha podido ser otro día, he venido mala y todo». Las pruebas programadas, como se preveía, son las que han tenido más problemas para realizarse, no las urgentes.

Otro padre que acompañaba a su pequeña a hacerse un análisis, Alberto Martín. «Como usuarios profundamente enfadados por el trastorno, mi hija falta al colegio yo al trabajo para traerla. No le han hecho analítica», ha indicado a SUR.

Servicios mínimos y tensión

En el Servicio de Oncología Radioterápica se han hecho todas las pruebas, al estar protegidos estos enfermos por los servicios mínimos, pero en el Servicio de Rayos X se habían previsto hoy 54 pruebas para 27 pacientes, y a las diez de la mañana se habían suspendido ya un tercio. También aquí ha habido escenas de cabreo y frustración por parte de los ciudadanos, mientras que otros se mostraban comprensivos y apoyaban la huelga, «tal y como está la sanidad».

El radiólogo Rafael Maese, delegado del Sindicato Médico de Málaga, ha explicado a SUR que los técnicos superiores sanitarios son una parte esencial de la sanidad pública, porque hacen el grueso de las pruebas diagnósticas. En una pancarta, podía leerse «Yo hago tus resonancias magnéticas»; además de lemas como «Ministerio de Salud no cumple, Hacienda no paga, Consejerías de Sanidad nos ignoran».

Este periódico ha contactado con la Consejería de Sanidad para conocer las incidencias y datos de la huelga, sin que se haya pronunciado hasta el momento.