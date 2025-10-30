Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pacientes junto a técnicos informando de la huelga esta mañana. Marilú Báez

La huelga de técnicos sanitarios comienza con los sindicatos informando y tensión entre los ciudadanos

Las primeras estimaciones hablan de un seguimiento del 100 por cien en los principales hospitales públicos de la provincia

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:03

Miembros del comité de huelga que ha convocado el paro general nacional para el colectivo de técnicos superiores sanitarios informaban a primera hora de este ... jueves a los ciudadanos que iban a la Sala de Extracciones del Hospital Materno Infantil de la capital sobre los motivos que les han llevado a ponerse en huelga y les entregaban octavillas y dípticos informativos. Mientras que algunos se han mostrado comprensivos y han apoyado la huelga, algunos de ellos han montado en cólera y les han reprochado su actitud. «Yo soy autónoma y no tengo derecho a huelga», ha asegurado una malagueña de mediana edad, muy enfadada, que hoy ha faltado a su trabajo para hacerse una analítica.

