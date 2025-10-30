Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Obras del metro en el entorno de Eugenio Gross. DANI MALDONADO

El Ayuntamiento de Málaga rechaza pagar casi 20 millones por la explotación del metro

El equipo de gobierno pedirá a la Junta de Andalucía que anule la liquidación por su porcentaje en la explotación de las líneas 1 y 2 en el año 2024

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:11

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobará este viernes requerir a la Consejería de Fomento de la Junta que anule la orden ... de liquidación de la deuda solicitada al Consistorio. Además, se pedirá la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el requerimiento previo o el recurso Contencioso-Administrativo que el Consistorio interpondrá, en caso de que no se atienda este requerimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

