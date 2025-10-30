Buscan en Cómpeta a un hombre desaparecido hace varios meses tras la detención de otro individuo
Una quincena de patrullas de la Guardia Civil se han desplegado en las inmediaciones una finca del pueblo para tratar de localizarlo
Jueves, 30 de octubre 2025, 12:55
Amplio dispositivo en Cómpeta para intentar localizar a un hombre que, de acuerdo con las fuentes, llevaría meses en paradero desconocido. Se trata de un ... varón de origen extranjero que residía en este mismo municipio.
Al parecer, hace unas semanas la Guardia Civil procedió al arresto de otro individuo por su presunta relación con la desaparición, según fuentes del Instituto Armado. Supuestamente, se detectó que había usado las tarjetas de crédito de este vecino.
Al menos una quincena de patrullas de la Benemérita se han desplegado esta mañana en una finca de Cómpeta, situada a la entrada del pueblo, para tratar de localizar al desaparecido.
