La alcaldesa de Marbella, junto a ponentes y organizadores, al inicio del encuentro. JOSELE

Ángeles Muñoz: «Marbella encajará dentro del nuevo Plan General todas las viviendas irregulares»

La alcaldesa anuncia que esta será «la primera ciudad de Andalucía con el PGOU adaptado a la Ley LISTA de la Junta»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:01

Comenta

La serie de foros Rumbo que organiza SUR para analizar el futuro de las ciudades de la provincia pone el foco hoy en Marbella, ciudad ... que está ultimando su nuevo planeamiento urbanístico. Por tanto, la cita ha tenido como protagonista a su alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha defendido este jueves en el hotel Me de Puerto Banús que el nuevo planeamiento urbanístico marcará «un antes y un después», al devolver la confianza jurídica y atraer inversiones.

