Ángeles Muñoz: «Marbella encajará dentro del nuevo Plan General todas las viviendas irregulares»

La serie de foros Rumbo que organiza SUR para analizar el futuro de las ciudades de la provincia pone el foco hoy en Marbella, ciudad ... que está ultimando su nuevo planeamiento urbanístico. Por tanto, la cita ha tenido como protagonista a su alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha defendido este jueves en el hotel Me de Puerto Banús que el nuevo planeamiento urbanístico marcará «un antes y un después», al devolver la confianza jurídica y atraer inversiones.

Muñoz recuereda que en 1998 se produjo un punto de inflexión con «gran inseguridad jurídica» entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, lo que dio pie a una etapa de especulación, aunque también hubo muchos compradores de buena fe que pensaron que sus viviendas estaban protegidas por los planes aprobados por la Junta. «En 2005 se retiraron las competencias, en 2010 se aprobó un nuevo planeamiento y en 2015 fue anulado por los tribunales. Cuando llegamos en 2017 no se había hecho nada», subrayó.

Aplicación plena de la LISTA

La regidora explicó que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), ya aprobado definitivamente, ajusta el planeamiento a la Ley LISTA, lo que permitirá que Marbella sea la primera ciudad andaluza con un PGOU adaptado a esta norma. «Había que devolver la confianza y la seguridad, que son la clave para crecer».

El documento ordena las zonas de uso residencial, comercial y de equipamientos, y amplía el suelo urbano hasta 52,5 millones de metros cuadrados, doce más que antes. «Eso abre muchas posibilidades para promociones de viviendas, equipamientos o comercios. La vivienda bajará porque habrá más oferta», asegura.

El suelo rústico se podrá usar ahora para universidades, hoteles y equipamientos

Además, el suelo rústico podrá destinarse a proyectos que antes eran inviables, como una gran universidad, parques urbanos, hoteles o instalaciones deportivas; con lo que se amplían las oportunidades para poner en valor el suelo de la ciudad».

Viviendas irregulares legalizadas

En cuanto a las viviendas irregulares, recordó que «se llegó a decir que se iban a demoler entre 15.000 y 20.000 casas», mientras que hoy «nadie pregunta ya por eso». Gracias a la normativa autonómica, esas viviendas pueden realizar reformas y ampliaciones y tienen viabilidad jurídica. «La confianza ha sido clave; los propietarios pueden estar tranquilos», sentencia.

Muñoz destaca también la reactivación de inversiones hoteleras, con 22 establecimientos que han ampliado sus instalaciones y casos como el del Incosol, donde se han invertido 82 millones de euros después de muchos años cerrado.

300 VPO en marcha

En materia de vivienda pública, el Ayuntamiento tiene en marcha ahora unas 250, y otras 300 están planificadas. En este punto, la regidora se felicita por que, a pesar de los altos costes y los precios tasados, «ninguna promoción se ha quedado desierta». Además, Marbella va a participar en los planes para transformar equipamientos en viviendas públicas y aplicar medidas fiscales que faciliten el acceso».

En cuanto a equipamientos, la alcaldesa avanza que esta legislatura se construirán cinco nuevos centros de salud, entre ellos el recién inaugurado de Ricardo Soriano (en un solar valorado en 12 millones), así como nuevos polideportivos y zonas verdes, entre otros.

«El urbanismo cambia la vida de los vecinos; da la oportunidad de diseñar la ciudad. Hemos querido que sea un proceso abierto, participativo y transparente, lo contrario del urbanismo convulso del que venimos», afirma.

Tren litoral

Sobre el proyecto eternamente demandado del tren litoral, Ángeles Muñoz asegura: «No es una cuestión de dinero, porque hay fondos de inversión que han venido a contarnos que están interesados». En cambio, el proyecto solo requiere «voluntad política» por parte del Estado. De ahí que esta infraestructura se hará «en función del gobierno que tengamos».

Preguntada por el tipo de ferrocarril, la alcaldesa reflexiona: «Debe ser competitivo, conectar Marbella con Málaga en media hora pero también enlazar con Fuengirola y Mijas, por tanto debe tener funciones de alta velocidad y de Cercanías».

Por último, en el capítulo de puertos, Ángeles Muñoz anuncia que el nuevo planeamiento ya contempla la ampliación de los cuatro puertos deportivos de la ciudad, incluido el de La Bajadilla, que ya tiene un proyecto en marcha, con el objetivo de reforzar el atractivo turístico y económico de las instalaciones náuticas.