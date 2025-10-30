Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de Victoria Esperanza, de seis años. SUR

Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula

María del Mar Fernández, madre de la pequeña que es tratada de leucemia tras recaer en septiembre, impulsa una campaña que se ha hecho viral para aumentar la concienciación sobre la importancia de hacerse donante

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:22

Victoria Esperanza Martín Fernández es una niña malagueña de apenas seis años que, tras vencer a la leucemia en una ocasión, recayó de esta enfermedad ... en septiembre, pero, esta vez, la quimioterapia no está funcionando como debería, así que necesita un donante de médula ósea. Su familia, lejos de lamentarse o de encerrarse en el mutismo lógico que siempre sobreviene a un problema de salud, ha decidido emprender una campaña para que crezca la cifra de donantes de médula tanto en Málaga, de donde son originarios, como en Sevilla, donde viven. Hicieron un cartel contando la historia de la pequeña que, tras ser compartido por la hermandad de la Crucifixión y el resto de cofradías, se volvió viral, y los números no dejan de subir. «Queremos que Victoria sea la esperanza de mucha gente que espera un donante de médula», dice María del Mar Fernández, madre de la menor.

