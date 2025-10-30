Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula

Victoria Esperanza Martín Fernández es una niña malagueña de apenas seis años que, tras vencer a la leucemia en una ocasión, recayó de esta enfermedad ... en septiembre, pero, esta vez, la quimioterapia no está funcionando como debería, así que necesita un donante de médula ósea. Su familia, lejos de lamentarse o de encerrarse en el mutismo lógico que siempre sobreviene a un problema de salud, ha decidido emprender una campaña para que crezca la cifra de donantes de médula tanto en Málaga, de donde son originarios, como en Sevilla, donde viven. Hicieron un cartel contando la historia de la pequeña que, tras ser compartido por la hermandad de la Crucifixión y el resto de cofradías, se volvió viral, y los números no dejan de subir. «Queremos que Victoria sea la esperanza de mucha gente que espera un donante de médula», dice María del Mar Fernández, madre de la menor.

Ampliar La pequeña Victoria Esperanza junto a su madre, María del Mar. SUR

Atiende a SUR desde el hospital de Sevilla en el que la pequeña está siendo tratada. «Ella empezó con leucemia a los tres años, en ese primer tratamiento, con la quimio fue muy bien: tuvo dos años y medio de tratamiento, acabamos en mayo de 2024 y en octubre tocó la campana», explica Fernández, pero en junio de 2025 «había recaído». «Ha empezado el tratamiento, está siendo mucho más duro, no sé si porque es más agresivo o porque después de lo que lleva pasado es peor, pero el primer ingreso, que hemos estado mes y medio, ha sido horrible. En septiembre, nos dijeron que la quimio no estaba funcionado igual que antes, porque de lo que se trata es de que el primer ciclo de quimio le limpie la médula, pero eso no estaba ocurriendo ahora y nos comunicaron que había que ir a un trasplante».

«Esperamos a nuestro donante haciendo campaña»

Explica María del Mar que muchísima gente no es donante, «no saben lo necesario que es, nosotros no podemos pedir un donante para Victoria, te haces donante para quien te toque, así que, ya que teníamos que pasar por este proceso, pensamos que sí podíamos dar visibilidad a la donación de médula, concienciando de lo importante que es, debíamos hacerlo». Fernández añade que muchos donan sangre y no médula, «y sólo hay que rellenar un impreso, una analítica y llevarlo al registro. Luego te pueden llamar o no. Puedes tener la suerte de que te llamen y puedes salvar una vida. En ese proceso estamos, esperando nuestro donante y haciendo campaña», recalca.

La madre de la pequeña Victoria aclara que no quieren que se comparta la foto de la hija, «sino que te llegue al corazón y vayas al Centro de Transfusión, Tejidos y Células», reseña, una campaña que, al hacerse viral, ha llevado a que las cifras de donantes de médula suban en ambas ciudades. En Málaga, por ejemplo, han pasado de hacer uno o dos donantes al día a realizar entre 10 y 15.

Afrontar la adversidad con fe y esperanza es el lema de una madre coraje ante la enfermedad de su hija

«Lo llevamos como tenemos que hacerlo, con esperanza, somos cofrades y tenemos a la Virgen de la Esperanza por bandera, por eso lo afrontamos con positividad y fe, no se puede llevar de otra manera, no podemos estar desanimados ni tristes, porque eso no la ayuda a ella y no se consigue nada, sino que sacamos lo positivo de cada día; con la primera enfermedad de Victoria aprendimos a vivir el hoy y el ahora, aquí te dicen que esa tiene que ser la filosofía, porque no sabemos si mañana va a estar baja de defensas, si hoy ella está bien y fuerte y puede jugar, hoy jugamos, intentamos concienciar a la gente sobre lo importante que es donar médula y que Victoria sea la esperanza de mucha gente que espera», reflexiona María del Mar Fernández.

«Ya hay una persona que ha donado»

«Ya sabemos que un donante se hizo gracias a Victoria y que donó el pasado 21 de octubre, y sabemos que hay niños esperando donante desde hace meses y lo han encontrado, sigo esperando el de Victoria, ella está muy bien, fuerte y hablándole a todo el mundo», reseña la madre.

Así, como explica la pequeña en su vídeo, en el que desprende simpatía y ternura: «Yo quiero que haya muchos donantes, soy una superheroína y quiero salvar todas las vidas».