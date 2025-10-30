Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez.

El debate de las ratas explosiona el pleno en Málaga tras «una frase malentendida» de una concejala popular

La responsable de Medio Ambiente, Penélope Gómez, afirmó que «si hubiese tantas ratas en la ciudad ganaría el PSOE», pero se disculpó más tarde explicando que se refería a que de haber tantas ratas no gobernaría el PP

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:25

Comenta

Parecía ya que el pleno del Ayuntamiento de Málaga, el ordinario del mes de octubre, iba a pasar sin mucha pena y quizás algo de ... gloria por las mociones aprobadas en modo propositivo, cuando entraba a jugar la iniciativa socialista sobre la proliferación de ratas en la ciudad de Málaga. Cada vez que se habla de roedores, las intervenciones de los ciudadanos suelen ser bastante poco agradables, y esta vez no fue menos, cuando una de las vecinas Dolores Bermúdez indicó que ya no sacaba la basura de noche por miedo a las ratas, que merodean por los contenedores, o que Gema Aragonés dijera que el Parque de El Torcal estaba minado de ratas, que están viviendo en las palmeras y que se paseaban alrededor de las madres y de los niños, «ya son amigas», añadió.

