El debate de las ratas explosiona el pleno en Málaga tras «una frase malentendida» de una concejala popular

Parecía ya que el pleno del Ayuntamiento de Málaga, el ordinario del mes de octubre, iba a pasar sin mucha pena y quizás algo de ... gloria por las mociones aprobadas en modo propositivo, cuando entraba a jugar la iniciativa socialista sobre la proliferación de ratas en la ciudad de Málaga. Cada vez que se habla de roedores, las intervenciones de los ciudadanos suelen ser bastante poco agradables, y esta vez no fue menos, cuando una de las vecinas Dolores Bermúdez indicó que ya no sacaba la basura de noche por miedo a las ratas, que merodean por los contenedores, o que Gema Aragonés dijera que el Parque de El Torcal estaba minado de ratas, que están viviendo en las palmeras y que se paseaban alrededor de las madres y de los niños, «ya son amigas», añadió.

Hasta ahí lo normal cuando se habla de roedores o de cucarachas o insectos varios, pero estas aportaciones no provocaron el estupor de ninguno de los concejales hasta que no llegó la frase con la que la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, que acabó el debate de la siguiente manera: «Decir a los señores del PSOE que no han debido de contar bien los roedores que tenemos en nuestra ciudad porque hay un dato objetivo, si hubiera tantas ratas como dicen ustedes ganarían las elecciones».

Fue terminar la frase, y la bancada del PSOE, la de la izquierda, saltaba de sus asientos, se producían gritos de varios concejales, caras de enfado, y la intervención del portavoz Dani Pérez, quien le pedía a Gómez que retirase el comentario. «Que lo retire, hombre, por favor», decía. La concejala popular explicaba que no lo había dicho en ese sentido. «Si se interpreta de otra manera, pido disculpas».

Pero el ambiente seguía muy caldeado, y el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, dejaba intervenir a Dani Pérez para que se expresase con más precisión habida cuenta de que los gritos y los enfados seguían. Explicaba Pérez que aceptaban las disculpas de Gómez, pero que lo que se entendía es que había llamado ratas a los votantes del PSOE.

Detrás intervenía la portavoz popular Elisa Pérez de Siles, que decía lo siguiente: «Estoy convencidísima que los 70.000 votantes del PSOE son más inteligentes y tienen la piel menos fina. Si conocieran a mi compañera no estarían dudando de su intención», afirmaba, añadiendo que Penélope Gómez es una «una persona comprometida; nosotros aguantamos carretas y carretones. Mi compañera no ha tenido la intención de que ustedes se ofendan», puntualizó.

La intervención del alcalde para intentar calmar los ánimos

Como la calma no llegaba a la bancada de la izquierda, intervino también el alcalde de Málaga, Paco de la Torre: «Ninguna intención política. El máximo respeto aquí a todos los votantes», subrayó.

Penélope Gómez explicó a SUR que se había dado cuenta justo después de decir la frase de que se podía malinterpretar, y que se refería a que si de verdad hubiese tantas ratas no estaría gobernando el PP. Explicó que no era «su intención y que se había disculpado» y que si llega a pensar que eso iba a ser malinterpretado «no lo habría dicho, o lo habría dicho de otra manera».

Finalmente, la de las ratas de marras, que también se pasean por el área de Gestión económica de la Casona del Parque, y que era la moción socialista, todos los puntos salieron por unanimidad menos en el que demandaban un plan extraordinario de desratización y desinfección, que refuerce las actuaciones de control de plagas en todos los distritos de Málaga, un punto que el alcalde de Málaga ya indicó este miércoles que no iban a aprobar porque no era necesario.

Los siguientes puntos de la iniciativa socialista, aprobados por unanimidad, versaban en que se diese información de los tratamientos de fumigación y desratización, que la propia concejala dijo que se iba a dar cuenta en la web todos los meses, así como que se continúe realizando el control y supervisión del contrato de control de plagas «verificando el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria y aplicando sanciones en caso de incumplimiento», entre otras.