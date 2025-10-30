Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos detenidos por asaltar una vivienda en Mijas y golpear «brutalmente» a una mujer de 80 años que tuvo que entrar en quirófano

Los arrestados irrumpieron en el inmueble con la intención de robar escalando el muro perimetral

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:39

La Guardia Civil ha arrestado a los dos presuntos ladrones que dieron una paliza a una mujer de 80 años para robar en su vivienda, en Mijas ... . Fue el hijo de la víctima quien la encontró, varias horas después, tirada en el suelo y con la cara completamente cubierta de sangre, tras lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

