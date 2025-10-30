Dos detenidos por asaltar una vivienda en Mijas y golpear «brutalmente» a una mujer de 80 años que tuvo que entrar en quirófano

La Guardia Civil ha arrestado a los dos presuntos ladrones que dieron una paliza a una mujer de 80 años para robar en su vivienda, en Mijas ... . Fue el hijo de la víctima quien la encontró, varias horas después, tirada en el suelo y con la cara completamente cubierta de sangre, tras lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de marzo, tal y como informó este periódico, cuando los sospechosos saltaron el muro perimetral de la casa de la anciana. Durante el robo, la agredieron “brutalmente” para que les dijera dónde tenía los efectos de valor. Según el relato de su hijo a este medio, llegaron incluso a intentar asfixiarla: “Todo por cuatro duros”.

Fruto de una compleja investigación, los agentes han arrestado a un hombre de 49 años por su supuesta implicación en el robo con violencia, para el que se ha decretado el ingreso en prisión. Las pesquisas de la operación denominada ‘Volcán’ también permitieron identificar al otro presunto autor, de 42 años, que ya estaba en la cárcel por otros delitos.

La mujer estaba dormida cuando fue sorprendida por los ladrones, que la estuvieron presionando para que les dijera dónde guardaba dinero o artículos de valor. La víctima, que guardó silencio, empezó a recibir una ristra de golpes que la dejaron varios días hospitalizada debido a los traumatismos craneoencefálico, facial y cervical.

Una ambulancia trasladó a la anciana de urgencia al Hospital Costa del Sol de Marbella, aunque posteriormente fue derivada al Hospital Civil de Málaga, donde tuvo que ser sometida a una cirugía maxilofacial.