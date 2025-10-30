Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salado, a la izquierda, y Salas, a la derecha, en sendas imágenes de archivo. sur

Salado pide la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga por «el nuevo caos» de tráfico en la A-7

El presidente de la Diputación afirma que Javier Salas es «indigno» del cargo por su «incapacidad» y el representante del Ejecutivo contraataca denunciando los incumplimientos de la Junta y la institución provincial en materia de movilidad por los que Salado también debería dejar su puesto

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:11

Comenta

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha pedido esta mañana la dimisión del subdelegado ... del Gobierno en la provincia, Javier Salas (PSOE), por «su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo» tras el «nuevo caos» de tráfico producido en la mañana de este jueves en la A-7 en la ronda este de acceso a la capital y que ha provocado colas kilométricas que han tenido como consecuencia retrasos a la hora de acudir a los puestos de trabajo y centros educativos.

