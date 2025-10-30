Salado pide la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga por «el nuevo caos» de tráfico en la A-7

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha pedido esta mañana la dimisión del subdelegado ... del Gobierno en la provincia, Javier Salas (PSOE), por «su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo» tras el «nuevo caos» de tráfico producido en la mañana de este jueves en la A-7 en la ronda este de acceso a la capital y que ha provocado colas kilométricas que han tenido como consecuencia retrasos a la hora de acudir a los puestos de trabajo y centros educativos.

Salado ha expuesto en un mensaje en redes sociales que los «graves» problemas de tráfico que se vienen sucediendo en la zona oriental de la A-7 no se deben sólo a la falta «absoluta» de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez que «castiga y asfixia» a la provincia sino también a la «desidia» con la que el Ejecutivo afronta los atascos.

Y es que, según ha expuesto el dirigente popular el atasco vivido esta mañana se debe a un camión averiado anoche en torno a las 22.45 horas y que no había sido retirado. Por ello ha considerado que es «absolutamente inadmisible» que ni la DGT, ni la Dirección General de Carreteras ni la Subdelegación del Gobierno «hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación».

«En lugar de hacer su trabajo, o de aceptar las propuestas de la Diputación y de los Ayuntamientos para afrontar medidas de mejora del tráfico, que no son la panacea pero paliarían algunas de las causas de los atascos,, el subdelegado, Javier Salas, se dedica a insultar y faltar al respeto a las instituciones. Y a decirnos a los malagueños que las soluciones tardarán décadas en llegar», ha criticado.

Pide que se asuman responsabilidades

Francisco Salado ha añadido que con este Gobierno y a este ritmo las actuaciones para mejorar la movilidad en la provincia «no llegarán ni en siglos». «Y lo que es peor es que les dará igual», ha apostillado, al tiempo que ha pedido la dimisión de Salas y se asuman responsabilidades por este «nuevo caos de tráfico que se podía haber evitado» con las medidas que el PP lleva meses reclamando como un tercer carril en la ronda este-Rincón y una grúa que intervenga con rapidez.

«Es tercermundista que cada vez que se produce una avería o alcance se colapse el tráfico de la mitad de la provincia. Llevan más de siete años gobernando y la inversión ha sido cero. Pero se dedican a culpar a los demás de su irresponsabilidad. Es un insulto que se sigan riendo de nosotros», ha concluido.

Esta petición de dimisión eleva la escalada de reproches mutuos que en los últimos días se ha producido entre dirigentes del PP y el subdelegado del Gobierno de la provincia después de que Javier Salas sostuviera que «un gran proyecto de infraestructuras en la provincia puede tardar diez años en construirse, algo que todo el mundo con un mínimo de conocimiento sabe» y que llevaron el pasado martes al coordinador general del PP en la provincia, Cristóbal Ortega, a pedir su dimisión.

Ante esta petición de los populares, Salas ha pasado al contraataque denunciando los incumplimientos de la Junta en materia de movilidad y que en base al mismo baremo que aplica el PP para pedir su dimisión deberían hacerlo con el presidente andaluz, Juanma Moreno, «por engañar a los malagueños al prometerles en campaña electoral que el metro al PTA estaría hecho en 2021 y no ha movido ni un papel« en estos siete años.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha recordado que la Junta no ha propuesto «ni un centímetro de metro adicional y se ha limitado a vivir de la planificación que le dejó el gobierno socialista«, y que después de siete años del PP en San Telmo no se ha ejecutado nada de la autovía a Ronda ni se ha desdoblado ninguna de las carreteras que son competencia autonómica.

Salas recuerda que cada día hay «atascos kilométricos» en carreteras de competencia andaluza como la A-357 y la A-355

A este respecto, Javier Salas ha remarcado que cada día hay «atascos kilométricos» en vías como la A-357 (une el Guadalhorce con Málaga) y la A-355 (une el Guadalhorce con la Costa del Sol) «y no son las únicas» y ha manifestado que las soluciones de movilidad a corto plazo pasan por tener un transporte metropolitano que sirva a las necesidades de los ciudadanos que se mueven cada día y no en tener como tiene la Junta «una concesión de este servicio caducada y sin haber promovido ni una sola mejora en estos últimos años».

Salas ha agregado que con el baremo que el PP aplica para reclamar su dimisión también deberían dejar su puesto los alcaldes del PP de las grandes ciudades que a día de hoy «no tienen ni un sólo aparcamiento disuasorio conectado con lanzaderas de transporte público que permita una óptima organización de los importantes flujos de vehículos que circulan por nuestra provincia cada día« y por no haber actuado en la red municipal viaria para absorber esos flujo una vez que entran en los núcleos de población. «De nada sirve poner más carriles de autovía o enlaces más grandes si la red viaria municipal es deficitaria y no es acorde a las necesidades», ha agregado.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha considerado que Francisco Salado también debería dimitir «por el lamentable estado en el que está la red provincial de carreteras, que cada año recibe menos inversión ejecutada para su mejora y mantenimiento».

En esta polémica también ha terciado el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, quien ha manifestado que Salado «oculta su incompetencia atacando al Gobierno de España» ya que ha recordado que no actúa para mejorar las carreteras que son de competencia de la Diputación.