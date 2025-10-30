Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen del camión averiado en la A-7 y que ha provocado un nuevo atasco kilométrico. SUR

La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco

El registro consta a las 3:15 horas pero la retirada del mismo no se produce hasta las 10:20, dando lugar a un nuevo colapso de la A-7

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:22

Lo sucedido en la madrugada del miércoles al jueves, en la A-7, la principal artería que conecta a los municipios de la Axarquía con ... Málaga, podría denominarse 'cronología de un colapso anunciado'. Un camión varado en el arcén y el corte de uno de los carriles ha provocado un nuevo atasco kilométrico. Este colapso se podía haber evitado si el vehículo se hubiera retirado antes de la hora punta, cuando miles de personas se ponen en marcha para acudir a sus puestos de trabajo o realizar otro tipo de gestiones en la capital. En teoría, hubo un margen de cinco horas para ello. Según pudo confirmar SUR de fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) recibe el primer aviso de que el camión en cuestión está inmovilizado en el arcén a las 3.15 horas de la madrugada. La retirada efectiva, corroborada por el 112, no se produce, sin embargo, hasta las 10:20 horas.

