¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 15 de octubre de 2025

SUR

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:26

Resumen diario de SUR.es: lo esencial de hoy en tus manos.

Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín

El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga

Málaga culmina la jornada por Palestina con una manifestación que ya recorre la ciudad

La demolición del Vista del Rey en marcha: Benalmádena licita las obras

Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión

Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola

El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía

Málaga está entre las seis provincias de España donde más suben los precios

Los precios de la grúa municipal subirán en Málaga en torno a un 30% con la nueva ordenanza

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  5. 5 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  6. 6 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  9. 9

    El Unicaja escenifica en Karditsa las dos realidades de la Champions (55-72)
  10. 10 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras

