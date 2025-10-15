Málaga culmina la jornada por Palestina con una manifestación que ya recorre la ciudad

La manifestación que pone festivo fin a la jornada por Palestina, con huelgas, paros y concentraciones, ya recorre las calles de Málaga. La marcha estaba ... previsto que partiera de la plaza de la Constitución a las siete de la tarde. Los más tempraneros, que estaban ahí desde las seis de la tarde, han esperado que se llenara la plaza y a que se calentara el ambiente para abrirse camino por calle Larios pasadas las siete y cuarto. Ahí se han esmerado en que calara su 'Free, free Palestine', (Palestina libre), sabedores de que se concentraban turistas y, en general, mucho extranjero o angloparlante.

En la misma calle Larios han aparecido pegatinas en entidades financieras llamando al boicot por achacarles haber financiado el genocidio palestino. Y avisan de que conforme vaya transcurriendo la manifestación habrá más acciones.

Trabajadores y estudiantes por la mañana demostraron que la tregua, el plan de paz, el alto el fuego, no les ha dejado tranquilos. Siguen vigilantes: «Hay que seguir hablando de Palestina», defendían. Por eso la jornada de huelga de este 15 de octubre, convocada con anterioridad a este último fin de semana en que se materializó el acuerdo para dejar de disparar, siguió en pie. En las calles, a quien primero se vio fue a los trabajadores, que acudieron a la llamada de los sindicatos y se concentraron en la Alameda Principal. Después fueron los estudiantes los que recorrieron el centro de la ciudad. Y la gran manifestación unitaria tenía lugar a partir de las siete de la tarde con un amplio recorrido: desde la plaza de la Constitución se atravesaría calle Larios, a continuación, la Alameda Principal para atravesar el puente de Tetuán, volver sobre sus pasos por el puente de la Esperanza y seguir adelante por la avenida de La Rosaleda hasta el Molinillo. A partir de ahí, lo previsto es volver a la plaza de la Constitución por Ollerías.

Los manifestantes, a su paso por Larios, irrumpiendo ya en la Alameda Principal, llaman al boicot a Israel, a sanciones al país hebreo («dónde están, no se ven, las sanciones a Israel»). Y lucen pancartas con la leyenda «El plan de los genocidas es una farsa».

Jubilados portan una pancarta llamando a dedicar los gastos militares a gastos sociales. Uno de ellos, 'Carpi', explica su posición: «Se podrá ser de izquierdas, de derechas, lo que sea, pero no te puedes quedar tranquilo cuando ves que están matando a niños. Han muerto más niños y más mujeres que hombres. Porque no sólo hay bombas, también ha sido el hambre. Esto es sólo un alto al fuego, no es paz. No han matado por matar, lo hacen para apropiarse de las tierras y que Gaza sea un negocio».

Los manifestantes de todas las edades han recorrido la Alameda Principal, que ha estado cortada al tráfico. Han llenado toda la avenida gritando «las niñas de Gaza no son una amenaza», «Gaza, aguanta, el pueblo se levanta», «Las tierras robadas serán recuperadas».

Antes de pasar por el puente de Tetuán, bomba de humo a la altura del edificio de Correos, en protesta por su adquisición por un fondo israelí para su conversión en un hotel. En la construcción ha aparecido la inscripción 'Atentado Turístico'.

Es un momento importante de socialización política de la juventud, pero ésta arrancó hace unos años ya en el caso de Marina, de 21 años y estudiante de Traducción, y de Ángel, de 22 años y estudiante de Ingeniería Informática. Fue por Eurovisión, en 2019, el boicot que se desencadenó contra la celebración del certamen en Israel. «Yo seguía Eurovisión, me enteré del boicot, me informé y me sorprendió que se hablara tan poco de un conflicto que se arrastra desde el siglo pasado», comenta Marina. Ángel lo tenía en la recámara, y el recuerdo le revivió a partir del pasado 7 de octubre y el recrudecimiento de la violencia.