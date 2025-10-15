Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pancarta de la manifestación preparada para salir de la plaza de la Constitución. Salvador Salas

Málaga culmina la jornada por Palestina con una manifestación que ya recorre la ciudad

La marcha, unitaria, en la que se dan cita trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, ha partido pasadas las siete de la tarde de la plaza de la Constitución

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:02

Comenta

La manifestación que pone festivo fin a la jornada por Palestina, con huelgas, paros y concentraciones, ya recorre las calles de Málaga. La marcha estaba ... previsto que partiera de la plaza de la Constitución a las siete de la tarde. Los más tempraneros, que estaban ahí desde las seis de la tarde, han esperado que se llenara la plaza y a que se calentara el ambiente para abrirse camino por calle Larios pasadas las siete y cuarto. Ahí se han esmerado en que calara su 'Free, free Palestine', (Palestina libre), sabedores de que se concentraban turistas y, en general, mucho extranjero o angloparlante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  9. 9 Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno
  10. 10 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga culmina la jornada por Palestina con una manifestación que ya recorre la ciudad

Málaga culmina la jornada por Palestina con una manifestación que ya recorre la ciudad