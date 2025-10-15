Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ñito Salas

Cientos de estudiantes recorren Málaga en solidaridad con Palestina

La manifestación ha partido de la plaza de la Constitución, ha discurrido por Larios y tras una sentada en la plaza de la Marina, ha acabado en la plaza de la Merced.

Cristina Vallejo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:25

Comenta

Alrededor de 400 personas según la policía y hasta 2.000 de acuerdo con los convocantes, el Sindicato de Estudiantes, recorren Málaga esta mañana en ... solidaridad con Gaza y en protesta por un acuerdo que consideran que quiere desmovilizar a la sociedad civil y que desconfían que vaya a llevar justicia a Gaza y al conjunto de Palestina.

