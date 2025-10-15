Cientos de estudiantes recorren Málaga en solidaridad con Palestina

Alrededor de 400 personas según la policía y hasta 2.000 de acuerdo con los convocantes, el Sindicato de Estudiantes, recorren Málaga esta mañana en ... solidaridad con Gaza y en protesta por un acuerdo que consideran que quiere desmovilizar a la sociedad civil y que desconfían que vaya a llevar justicia a Gaza y al conjunto de Palestina.

Tania Romero, que forma parte de la organización, de Málaga por Palestina y también del Sindicato de Estudiantes, asegura: «Es una vergüenza, ni paz, ni tregua. Es una trampa diplomática para desmovilizar. Tras tantos años ya la palabra paz no significa nada, porque no incluye ni derecho a retorno ni la devolución de los territorios ocupados. Ha habido una gran escalada de la movilización, aquí en Málaga y a nivel internacional, con huelgas, como en Italia, con la flotilla...«.

«El acuerdo de paz es una trampa mortal», clamaban los coros. La manifestación de los estudiantes, llamados a una jornada de huelga por el Sindicato de Estudiantes, partía de la plaza de la Constitución, ha discurrido por Larios, en la plaza de la Marina ha habido una sentada donde Jonathan Carvajal, del comité de huelga, ha incidido en el lamento de que el acuerdo suscrito el pasado fin de semana no va a traer justicia a Palestina: «La paz no va a llegar de la mano de quienes han cometido el genocidio y de quienes lo han financiado».

A partir de ahí, se ha reanudado la marcha que ha transcurrido festiva, sin incidentes, por el Paseo del Parque para rodear el Rectorado y pasar por la Alcazabilla y acabar en la plaza de la Merced.

Entre los manifestantes, gente jovencísima, como Julia e Indara, de 17 años y estudiantes de un Grado Medio: «Nos hemos concienciado mucho en el instituto. Si nadie nos movemos, no cambia nada». Cuando se les pregunta en qué piensan cuando escuchan la palabra Gaza, contestan que la imagen que se les viene es la de los niños hambrientos que inundaban las portadas este verano. «Es muy fuerte ver una guerra retransmitida por internet», dicen, para acto seguido afirmar: «Aunque esto no es una guerra», se corrigen recordando las consignas «no es una guerra, es un genocidio».

(EN ELABORACIÓN. HABRÁ AMPLIACIÓN)