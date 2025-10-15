Sin seguimiento la huelga por Palestina en los centros educativos de Málaga

Este miércoles, los sindicatos CC OO (Comisiones Obreras) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado parones parciales en todos los sectores para ... llamar la atención sobre la situación que se vive en Palestina, calificada por estas organizaciones como «genocidio». La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, ha convocado una jornada de huelga de 24 horas. Estos llamamientos no han tenido seguimiento en los centros educativos de Málaga, donde solo han sido secundado por 13 docentes en Primaria y 23 en Secundaria.

Estas son las cifras facilitadas por la Consejería de Educación, a las 10:30 horas. En el resto de provincias, la dinámica es casi idéntica. Así, en Málaga, el seguimiento de la huelga en los centros educativos no ha pasado del 0,1%. Almería, con un 0,3%, es la provincia con más seguimiento, aunque el dato no deja de ser testimonial.

Los datos son similares en todas las provincias de Andalucía, reflejando un seguimiento muy testimonial

Sumando todas las provincias, en Primaria el número de docentes que se ha sumado a esta convocatoria de los sindicatos ha sido de 55. En secundaria, este número asciende a 139. La provincia con más profesores que han secundado el parón es Cádiz, con 43.

Al margen de los parones en los centros de trabajo, UGT Málaga y CC OO Málaga han convocado para este miércoles un acto de apoyo al pueblo palestino que tendrá lugar a las diez y media de la mañana delante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Alameda Principal, 18.