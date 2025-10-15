Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo que muestra a niños en un colegio de Málaga. Ñito Salas

Sin seguimiento la huelga por Palestina en los centros educativos de Málaga

Solo 13 docentes en Primaria y 23 en Secundaria se suman al parón, un dato testimonial del 0,1%

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Este miércoles, los sindicatos CC OO (Comisiones Obreras) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado parones parciales en todos los sectores para ... llamar la atención sobre la situación que se vive en Palestina, calificada por estas organizaciones como «genocidio». La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, ha convocado una jornada de huelga de 24 horas. Estos llamamientos no han tenido seguimiento en los centros educativos de Málaga, donde solo han sido secundado por 13 docentes en Primaria y 23 en Secundaria.

