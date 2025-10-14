Huelga y paros parciales por Palestina este miércoles: ¿a qué servicios afectará?

Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado paros parciales para este miércoles, 15 de octubre, de dos horas en ... tres horquillas para que los trabajadores de todos los turnos puedan ejercer su derecho: de dos a cuatro de la madrugada; de diez a doce de la mañana; y de cinco a siete por la tarde. La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, ha convocado una jornada de huelga de 24 horas, es decir, de todo el día. El motivo: «la condena» de «la política de genocidio y ocupación ilegal que el gobierno ultraconservador de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino». De acuerdo con un comunicado que han remitido este mismo martes las organizaciones sindicales más representativas, su movilización, desde que se anunciara el pasado 19 de septiembre, ha ido recabando apoyos y más de 500 secciones sindicales y comités de empresa así como medio centenar de organizaciones sociales y sindicales se han sumado.

En Málaga, por ejemplo, suscriben la movilización la sección sindical de Comisiones Obreras del sector de la Administración de Justicia, el comité de empresa del Parador de Turismo de Gibralfaro, la sección sindical de UGT de Adif, así como de Renfe. También se adhieren la sección sindical de servicios Comisiones Obreras de Unicaja, además de sindicatos a nivel nacional de de Banco Santander o de BBVA o de CaixaBank en Andalucía, y de grandes empresas como Inditex, Primark, Iberia o Aena, entre otras.

UGT Málaga y CC OO Málaga han convocado para este miércoles un acto de apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio que tendrá lugar a las diez y media de la mañana delante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Alameda Principal, 18.

La convocatoria se mantiene pese a que el pasado fin de semana se firmó un acuerdo de alto el fuego y se produjo la liberación de los secuestrados por Hamás y de presos palestinos apresados en cárceles israelíes. «Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas. Se hace más necesaria que nunca la movilización en los centros de trabajo el día 15 de octubre», defienden desde CC OO y UGT. Mientras, desde CGT, señalan: «La movilización social por Palestina es hoy más necesaria que nunca si queremos una paz real y duradera».

«Un Estado palestino viable, soberano y reconocido internacionalmente»

En el manifiesto conjunto que será leído en los actos de este miércoles, los sindicatos convocantes denunciarán la ocupación ilegal de territorios palestinos en Gaza y Cisjordania, la usurpación de bienes palestinos y reivindicarán la necesidad de que la paz se imponga en un «Estado palestino viable, soberano y reconocido internacionalmente». Entre las reividicaciones también se contarán que la reconstrucción en Gaza se oriente «a los intereses y necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera», la aplicación de medidas contra «las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales en Cisjordania», además de la investigación y el enjuiciamiento de las personas y organizaciones responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, garantizando procesos de justicia y reparación para las víctimas.

A su vez, la CGT agrega su demanda de que se reduzcan los gastos militares para elevar otras partidas de gasto público, como pensiones, prestaciones por nacimiento y cuidados, dependencia así como políticas activas de empleo.

Todos los trabajadores tienen derecho a adherirse, bien a los paros parciales de dos horas, bien a la jornada de 24 horas de huelga, con el recorte salarial correspondiente a la opción escogida. Asimismo, como en cualquier paro es establecen servicios mínimos, especialmente importantes en sectores como la sanidad, la educación o el transporte.

Concentración a las siete de la tarde

Como colofón a los paros, se ha convocado a una concentración por Palestina en la plaza de la Constitución a las siete de la tarde. Se trata, explican fuentes de los organizadores, de una convocatoria unitaria que respaldan sindicatos y asociaciones «contra el genocidio y la ocupación que un alto el fuego no va a detener». Sucederá a otra manifestación prevista para las doce de la mañana que partirá de ese mismo punto.

Otras localidades de la provincia en las que hay convocadas movilizaciones son Vélez-Málaga: ahí la cita es a las doce de la mañana en el Parque Andalucía; a idéntica hora es la convocatoria de Marbella, en este caso en el templete del Parque de la Alameda.

A ello se une, además, agenda cultural: este miércoles y este jueves, el rectorado de la Universidad de Málaga acoge el programa 'Palestina Cinema', una propuesta de la plataforma ciudadana Axarquía con Palestina para el vicerrectorado de Cultura de la UMA, con la colaboración del Fondo Masharawi para el cine y los cineastas de Gaza y la asociación Artes, Sociedad y Territorio. Las dos sesiones tendrán lugar a las seis de la tarde en el salón de actos del Rectorado (paseo del Parque) con entrada libre hasta completar aforo, teniendo en cuenta que las donaciones que se obtengan irán destinadas al apoyo de los cineastas de Gaza. Se proyectarán 'Recovery', de Rashid Masharawi, sobre Jaffa, principal ciudad y puerto palestino; y 'A ras de suelo', una veintena de cortometrajes creados por cineastas de Gaza en 2024.