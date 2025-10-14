Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración por Palestina en la Plaza de la Constitución el pasado 6 de septiembre. Salvador Salas

Huelga y paros parciales por Palestina este miércoles: ¿a qué servicios afectará?

Los sindicatos llaman a reivindicar «una paz real y duradera» y organizaciones sociales convocan una concentración a las siete de la tarde en la plaza de la Constitución

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 14 de octubre 2025, 17:05

Comenta

Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado paros parciales para este miércoles, 15 de octubre, de dos horas en ... tres horquillas para que los trabajadores de todos los turnos puedan ejercer su derecho: de dos a cuatro de la madrugada; de diez a doce de la mañana; y de cinco a siete por la tarde. La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, ha convocado una jornada de huelga de 24 horas, es decir, de todo el día. El motivo: «la condena» de «la política de genocidio y ocupación ilegal que el gobierno ultraconservador de Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino». De acuerdo con un comunicado que han remitido este mismo martes las organizaciones sindicales más representativas, su movilización, desde que se anunciara el pasado 19 de septiembre, ha ido recabando apoyos y más de 500 secciones sindicales y comités de empresa así como medio centenar de organizaciones sociales y sindicales se han sumado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  4. 4

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  7. 7 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  8. 8 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  9. 9 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  10. 10

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Huelga y paros parciales por Palestina este miércoles: ¿a qué servicios afectará?

Huelga y paros parciales por Palestina este miércoles: ¿a qué servicios afectará?