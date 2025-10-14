Servicios mínimos este miércoles en los transportes públicos en Málaga por la huelga nacional por Palestina

A pesar de los recientes avances para la paz en Palestina, varios sindicatos mantienen para este miércoles una convocatoria de huelga a nivel nacional en los transportes públicos. En Málaga ... , esto supondrá una reducción de las frecuencias en los trenes: Cercanías, alta velocidad y media distancia; pero también afectará a la EMT, a los autobuses interurbanos y al metro. Por tanto, se espera un día complicado no sólo para los usuarios de estos medios, sino también para el resto de ciudadanos que se tengan que desplazar a sus trabajos o estudios, por el previsible aumento del tráfico en los accesos de la Gran Málaga.

Cercanías al 75% en hora punta

La medida, convocada en señal de apoyo al pueblo palestino, ha llevado al Ministerio de Transportes a decretar un 75% de servicios mínimos en los Cercanías C1 y C2 en hora punta, mientras que el resto del día circulará el 50% del servicio habitual. Por tanto, los convoyes que circulen irán más llenos, y habrá que esperar para coger el siguiente.

EMT y metro al 50%

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos en los transportes urbanos (de la EMT, especialmente) e interurbanos, que serán del 50% con respecto a un día normal. Es decir, en este caso, pasará un autobús y un convoy del suburbano de cada dos previstos, lo que obligará a mayores esperas en las paradas y estaciones. En estos casos, la previsión del Ayuntamiento, la Junta, los sindicatos y el Consorcio es que el impacto será menor que en el caso del tren.

La mayor incidencia se espera en el Cercanías y la alta velocidad, y será menor en la EMT y el metro

En cualquier caso, en los transportes urbanos se garantiza el 50% de las frecuencias en las horas punta (de 6.00 a 9.00 y de 18.00 a 21.00); así como un mínimo de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas.

Alta velocidad al 73%

Para los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, el Ministerio ha establecido un 73% de los servicios habituales. En este caso, Renfe está informando de manera personalizada a los viajeros cuyos trenes serán suprimidos, para reubicarlos en la siguiente salida. También se permiten los cambios y anulaciones gratuitas. En los servicios de Media Distancia, funcionará una media del 65% de los habituales.