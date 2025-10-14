Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viajeros a bordo de un tren de Cercanías de la Costa. M. FERNÁNDEZ. ARCHIVO

Servicios mínimos este miércoles en los transportes públicos en Málaga por la huelga nacional por Palestina

Los paros laborales afectarán al Cercanías, con un 75% de cobertura en hora punta, así como a la alta velocidad, a la EMT y al metro

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 17:26

Comenta

A pesar de los recientes avances para la paz en Palestina, varios sindicatos mantienen para este miércoles una convocatoria de huelga a nivel nacional en los transportes públicos. En Málaga ... , esto supondrá una reducción de las frecuencias en los trenes: Cercanías, alta velocidad y media distancia; pero también afectará a la EMT, a los autobuses interurbanos y al metro. Por tanto, se espera un día complicado no sólo para los usuarios de estos medios, sino también para el resto de ciudadanos que se tengan que desplazar a sus trabajos o estudios, por el previsible aumento del tráfico en los accesos de la Gran Málaga.

