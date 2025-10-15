Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en la Alameda Principal, este miércoles. Migue Fernández

CC OO y UGT recuerdan en Málaga a los trabajadores palestinos que se han quedado «sin casa y sin empleo»

Los sindicatos han convocados paros para que los trabajadores puedan manifestar su solidaridad con Palestina ante «una tregua que no están verificando organismos internacionales»

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:06

Comenta

Alrededor de 250 personas se han dado cita este miércoles en la Alameda Principal, a las puertas de la Delegación de la Junta, «aunque no ... por que se trate de esa institución, sino porque está al lado la boca de metro», aclaró el secretario provincial de Comisiones Obreras, en solidaridad con Palestina. Había trabajadores de la sanidad pública y privada, como Alberto Fuentelsaz, que explicó: «Estamos en contra de las actuaciones de Israel, del genocidio, sigue habiendo asesinatos, no nos fiamos de este alto el fuego diseñado por Trump». A su vez, Raúl Linero recordaba a los sanitarios asesinados en Gaza: «Israel buscaba quitarle recursos a la gente para poderse curar tras los ataques». También estaban por ahí trabajadores de Adif y de Renfe, como Ricardo y Cristina: «No podemos seguir permitiendo que se masacre al pueblo palestino. Nosotros estamos desde primera hora en solidaridad con Palestina, porque esto parte de 1948, pero ahora más que nunca. La paz, como santo Tomás, hasta que no la veamos, no nos la creeremos. Además, ha de conllevar también que Israel libera los territorios ocupados». Dos jubilados, Antonia Silva y Paco Peso, sobre si sirve movilizarse, lo tienen claro: «Los movimientos en las calles es al final lo que mueve la política».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  10. 10 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur CC OO y UGT recuerdan en Málaga a los trabajadores palestinos que se han quedado «sin casa y sin empleo»

CC OO y UGT recuerdan en Málaga a los trabajadores palestinos que se han quedado «sin casa y sin empleo»