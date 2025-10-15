CC OO y UGT recuerdan en Málaga a los trabajadores palestinos que se han quedado «sin casa y sin empleo»

Alrededor de 250 personas se han dado cita este miércoles en la Alameda Principal, a las puertas de la Delegación de la Junta, «aunque no ... por que se trate de esa institución, sino porque está al lado la boca de metro», aclaró el secretario provincial de Comisiones Obreras, en solidaridad con Palestina. Había trabajadores de la sanidad pública y privada, como Alberto Fuentelsaz, que explicó: «Estamos en contra de las actuaciones de Israel, del genocidio, sigue habiendo asesinatos, no nos fiamos de este alto el fuego diseñado por Trump». A su vez, Raúl Linero recordaba a los sanitarios asesinados en Gaza: «Israel buscaba quitarle recursos a la gente para poderse curar tras los ataques». También estaban por ahí trabajadores de Adif y de Renfe, como Ricardo y Cristina: «No podemos seguir permitiendo que se masacre al pueblo palestino. Nosotros estamos desde primera hora en solidaridad con Palestina, porque esto parte de 1948, pero ahora más que nunca. La paz, como santo Tomás, hasta que no la veamos, no nos la creeremos. Además, ha de conllevar también que Israel libera los territorios ocupados». Dos jubilados, Antonia Silva y Paco Peso, sobre si sirve movilizarse, lo tienen claro: «Los movimientos en las calles es al final lo que mueve la política».

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han convocado paros en solidaridad con Palestina para este miércoles. Son dos horas por turno: dos horas para el de madrugada, otras dos de diez a doce, y otras dos de cinco a siete de la tarde. Además, concentraciones en tres puntos señeros de la actividad productiva de Málaga: en el corazón de la ciudad, en el Parque Tecnológico y en el aeropuerto. Comentan desde UGT que el 90% de los comités de empresa de la provincia se han adherido a la protesta y que protagonizarán minutos de silencio y concentraciones. A eso da cobertura el paro. Aunque también la hay para hacer una huelga de todo el día, como ha convocado el anarcosindicalista CGT.

Con el respaldo de esos más de dos centenares de trabajadores, los secretarios provinciales de Comisiones y UGT, Fernando Cubillo y Soledad Ruiz, han explicado por que convocan los paros y las concentraciones. «Estamos hablando de décadas de ocupación del Estado de Israel sobre los bienes de los palestinos. Evidentemente los israelíes sufrieron un terrible atentado contra su población civil. Pero el castigo no puede ser un genocidio. Por eso nosotros estamos llamando la atención sobre la brutalidad tan grande que ha habido sobre el pueblo palestino, sobre la población civil, sobre sus viviendas, sobre los hospitales, escuelas, niños, civiles que nada tienen que ver con el terrorismo», explicó la secretaria provincial de UGT, que agregó: «Las treguas tienen que llevar inmediatamente a la retirada de los militares en las zonas que son de Palestina y el reconocimiento de los dos Estados, que es la única vía de tratar que los dos pueblos vivan en paz».

Migue Fernández

«UGT quiere hoy acordarse especialmente de los trabajadores palestinos que no tienen trabajo, que no tienen casa, que no tienen empresas. Las organizaciones sindicales palestinas han estado luchando por ellos, por sus derechos laborales. No tienen trabajo y no tienen opciones de vida», continuó Ruiz, quien llamó la atención sobre la opción de construir un resort en la Franja de Gaza.

«Estamos muy satisfechos de cómo está respondiendo toda la ciudadanía española, la andaluza y la de Málaga, así se ve claramente cuál es nuestra posición en favor de la vida», concluyó.

Fernando Cubillo, secretario provincial de Comisiones Obreras, por su parte, incidió en la solidaridad internacional que ha desatado el genocidio de Gaza, «solidaridad internacional que es seña de identidad de las organizaciones sindicales», dijo. Y denunció: «Estamos ante un periodo de tregua, no ante un acuerdo de paz. Es un periodo de tregua que no está siendo supervisado por organizaciones internacionales de las Naciones Unidas. Estamos teniendo un periodo de tregua donde están vigilando los firmantes, los atacantes, los agresores del pueblo palestino. Y no están cumpliendo los acuerdos. Y no ha sido la primera vez que Israel incumple los acuerdos desde 1947, son 78 incumpliendo los acuerdos, las resoluciones de las Naciones Unidas. Por eso tenemos que exigir que sea un organismo internacional que no esté suplantado por Donal Trump, que sea un organismo internacional el que vele». Insistió: «La tregua no está siendo verificada». Y demandó la reconstrucción de Gaza en interés de los palestinos y no de otros intereses económicos, además de la reparación de las víctimas y que puedan disponer de su territorio y elegir a sus representantes. De ahí que defendiera que la convocatoria se mantuviera incluso tras el intercambio de secuestrados (usó ese término para referirse a los presos palestinos en cárceles israelíes) de estos días pasados.