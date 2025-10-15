Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En la imagen, Francisco Javier González Mesa, supervisor de enfermería de la Unidad de Salud Mental de la Axarquía. SALVADOR SALAS

El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía

Enfermeros crean un sistema que ha permitido subir en torno a un 40% la realización de analíticas entre los pacientes que toman pastillas capaces de generar graves efectos secundarios como problemas hepáticos, renales o infecciosos

José Antonio Sau

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:23

Los enfermeros de la Unidad de Gestión Clínica de Salud de Mental del Área de Gestión Sanitaria Axarquía, ubicada en el Hospital Comarcal, han desarrollado ... un procedimiento, calificado por la Consejería de Salud y Consumo como «buena práctica», que permite llevar al día el seguimiento de los análisis que han de hacerse estos pacientes, así como avisarlos de que necesitan realizarlos, dado que suelen tomar medicaciones que poseen efectos secundarios muy importantes como problemas renales, hepáticos o infecciosos, de forma que buena parte de los mismos abandonaban estos controles, claves para asegurar su bienestar. La adherencia al tratamiento, gracias a esta herramienta, ha aumentado del 30% al 70% en el caso de los enfermos que toman clozapina, que se usa para enfermedades del espectro psicótico.

