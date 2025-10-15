Málaga está entre las seis provincias de España donde más suben los precios
El acelerón que ha registrado el coste de la vida obedece sobre todo al encarecimiento de la ropa
Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:00
La subida de precios ha vuelto a coger velocidad en la provincia de Málaga. De acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Instituto ... Nacional de Estadística (INE), la inflación (la tasa a la que sube el coste de la vida en los doce últimos meses) se situó en el 3,4% en Málaga el pasado mes de septiembre, lo que supone un acelerón de tres décimas respecto a la cifra de agosto, cuando se situó en el 3,1%.
Mientras tanto, a nivel nacional, el IPC -otra denominación de la inflación- se ha situado en el 3%, frente al 2,7% registrado en agosto.
La provincia de Málaga, con ello, se encuentra entre los seis territorios de España en que más suben los precios de toda España. Castellón y Ceuta encabezan el ránking, con incrementos del 3,9%. Mientras en Madrid el ascenso es de un 3,5%. Y Málaga empata con Huesca y con Salamanca en ese citado 3,4%.
En el otro extremo de la tabla se colocan Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, donde los precios suben a tasas del 2,2% en septiembre, cifra idéntica a la del mes de agosto. En el entorno del 2,5% se eleva el coste de la vida en Murcia, Teruel, Ciudad Real o Burgos.
Málaga es, por tanto, también la provincia andaluza en la que más suben los precios. A continuación se coloca Granada, con un 3,2% interanual, y Cádiz, con el 3,1%. Sevilla y Almería están un poco más abajo, en el entorno del 3%.
El comportamiento de los precios en Málaga se desmarca del registrado en el conjunto de España sobre todo en uno de sus componentes: el vestido y el calzado. El inicio de la nueva temporada otoño-invierno (pese a las elevadas temperaturas que aún se mantienen en la Costa del Sol) ha propiciado subidas de precios del entorno del 8,2% en Málaga, frente al 0,8% registrado en el conjunto de España. Más acuciante ha sido lo sucedido en el vestido en particular, que se ha encarecido en la provincia a ritmos del 10%, frente al 0,9% nacional. El calzado y sus reparaciones se han mantenido más contenidos, con una subida del 2% en Málaga, también más elevado que en la media del país (0,5%).
Sin embargo, la cesta de la compra continúa registrando cierta mesura en Málaga: la subida, del 2,3% interanual en septiembre, es idéntica a la de agosto, y se encuentra levemente por debajo de la registrada en España (2,4%).
La vivienda, el agua, la electricidad y otros combustibles también se encarecen más en Málaga que en el conjunto de España: a un 7,4% en la provincia y a un 7,1% en el país. Si se desagregan todos estos componentes de la vivienda y sus suministros, comprobamos que el agua sube más en España (5,3%) que en Málaga (1,9%), mientras que la electricidad, el gas y otros combustibles se encarecen más en Málaga (14,8%) que en España (12,3%).
En cuanto a los bienes y servicios ligados con el turismo, se observa que por ejemplo los servicios de alojamiento (hoteles y asimilados) avanzan a ritmos del 11,2% en Máalga, casi el doble que la media española (6%). En cambio, la restauración ha subido precios al 4,1% tanto en Málaga como en el conjunto de España.
¿Cómo han evolucionado los precios en la educación coincidiendo con el inicio del curso? La infantil y primaria se ha abaratado un 6% en Málaga, frente a la subida del 3,9% a nivel estatal; la secundaria se ha encarecido un 2,4% en la provincia, frente al 3,8% registrado de media en el país; mientras que la superior ha subido un 2,1% en Málaga y un 2,3% en España.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión