Málaga está entre las seis provincias de España donde más suben los precios

La subida de precios ha vuelto a coger velocidad en la provincia de Málaga. De acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Instituto ... Nacional de Estadística (INE), la inflación (la tasa a la que sube el coste de la vida en los doce últimos meses) se situó en el 3,4% en Málaga el pasado mes de septiembre, lo que supone un acelerón de tres décimas respecto a la cifra de agosto, cuando se situó en el 3,1%.

Mientras tanto, a nivel nacional, el IPC -otra denominación de la inflación- se ha situado en el 3%, frente al 2,7% registrado en agosto.

La provincia de Málaga, con ello, se encuentra entre los seis territorios de España en que más suben los precios de toda España. Castellón y Ceuta encabezan el ránking, con incrementos del 3,9%. Mientras en Madrid el ascenso es de un 3,5%. Y Málaga empata con Huesca y con Salamanca en ese citado 3,4%.

En el otro extremo de la tabla se colocan Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, donde los precios suben a tasas del 2,2% en septiembre, cifra idéntica a la del mes de agosto. En el entorno del 2,5% se eleva el coste de la vida en Murcia, Teruel, Ciudad Real o Burgos.

Málaga es, por tanto, también la provincia andaluza en la que más suben los precios. A continuación se coloca Granada, con un 3,2% interanual, y Cádiz, con el 3,1%. Sevilla y Almería están un poco más abajo, en el entorno del 3%.

El comportamiento de los precios en Málaga se desmarca del registrado en el conjunto de España sobre todo en uno de sus componentes: el vestido y el calzado. El inicio de la nueva temporada otoño-invierno (pese a las elevadas temperaturas que aún se mantienen en la Costa del Sol) ha propiciado subidas de precios del entorno del 8,2% en Málaga, frente al 0,8% registrado en el conjunto de España. Más acuciante ha sido lo sucedido en el vestido en particular, que se ha encarecido en la provincia a ritmos del 10%, frente al 0,9% nacional. El calzado y sus reparaciones se han mantenido más contenidos, con una subida del 2% en Málaga, también más elevado que en la media del país (0,5%).

Sin embargo, la cesta de la compra continúa registrando cierta mesura en Málaga: la subida, del 2,3% interanual en septiembre, es idéntica a la de agosto, y se encuentra levemente por debajo de la registrada en España (2,4%).

La vivienda, el agua, la electricidad y otros combustibles también se encarecen más en Málaga que en el conjunto de España: a un 7,4% en la provincia y a un 7,1% en el país. Si se desagregan todos estos componentes de la vivienda y sus suministros, comprobamos que el agua sube más en España (5,3%) que en Málaga (1,9%), mientras que la electricidad, el gas y otros combustibles se encarecen más en Málaga (14,8%) que en España (12,3%).

En cuanto a los bienes y servicios ligados con el turismo, se observa que por ejemplo los servicios de alojamiento (hoteles y asimilados) avanzan a ritmos del 11,2% en Máalga, casi el doble que la media española (6%). En cambio, la restauración ha subido precios al 4,1% tanto en Málaga como en el conjunto de España.

¿Cómo han evolucionado los precios en la educación coincidiendo con el inicio del curso? La infantil y primaria se ha abaratado un 6% en Málaga, frente a la subida del 3,9% a nivel estatal; la secundaria se ha encarecido un 2,4% en la provincia, frente al 3,8% registrado de media en el país; mientras que la superior ha subido un 2,1% en Málaga y un 2,3% en España.