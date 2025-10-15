Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un supermercado. M Cecilio

Los precios repuntan al 3% por el encarecimiento de los alimentos, la gasolina y la luz

El INE corrige una décima al alza la tasa de septiembre, que se aleja de la media europea y ya está un punto por encima del objetivo exigido por el BCE

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:00

Comenta

La inflación vuelve a repuntar en España y se sitúa en el nivel más alto en ocho meses. El Índice de Precios al Consumo (IPC) ... subió tres décimas más en septiembre, hasta situarse en el 3%, según el dato confirmado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se corrige una décima al alza respecto a su estimación de hace unos días. Los precios de la electricidad suben ligeramente, pero lo que más tiró al alza del dato de septiembre fue el encarecimiento de los carburantes y de la alimentación. De esta forma, la inflación vuelve a despuntar tras la estabilización de julio y agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los precios repuntan al 3% por el encarecimiento de los alimentos, la gasolina y la luz

Los precios repuntan al 3% por el encarecimiento de los alimentos, la gasolina y la luz