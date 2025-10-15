Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

La semana ha comenzado especialmente convulsa en la cárcel de Alhaurín, donde se sospecha que dos reos habrían intentado fugarse de su celda este martes. ... Uno de ellos, según han confirmado fuentes de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), sería el hombre detenido el pasado 3 de octubre por la muerte a tiros de un rapero sueco en Marbella.

Al parecer, ambos compartían una celda reforzada del módulo 2. Al examinar por la mañana el interior de la misma, los funcionarios comprobaron que uno de los barrotes de la ventana había sido arrancado por uno de los extremos. «Creemos que pudieron hacerlo a patadas o utilizando un objeto contundente», precisan las mismas fuentes.

La principal sospecha es que ambos estarían tratando de darse a la fuga, como han denunciado también desde CSIF, planes que se habrían visto frustrados por la actuación de los profesionales.

Estos hechos, sumados a la supuesta agresión a un funcionario la noche del lunes por parte de otro interno, quien también habría protagonizado un incidente de carácter sexual con gestos y comentarios obscenos a la facultativa de la prisión, han hecho que TAMPM y CSIF den la voz de alarma para denunciar la situación en el centro penitenciario.