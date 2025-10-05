El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco

Se llamaba Hamza Karimi, pero su nombre artístico era Hamko. El joven de 25 años asesinado este viernes en una terraza de Marbella era un ... rapero sueco. La Policía Nacional investiga su relación con el crimen organizado bajo la hipótesis de que fue ejecutado en lo que sería un nuevo ajuste de cuentas en la provincia.

Una de las cámaras de seguridad del establecimiento en el que estaba, en la avenida José Banús, grabó la secuencia casi completa del crimen. Ocurrió exactamente a las 14.31 horas. Karimi, en pantalón corto y camisa, estaba fumando y hablaba distendidamente por teléfono mientras caminaba de un lado a otro de la terraza, que afortunadamente estaba vacía.

La videovigilancia del local captó cómo el asesino, que vestía camisa y gorra negras y pantalón corto marrón, cruzó desde el otro lado de la calle con total parsimonia mientras simulaba hablar también por el móvil para no levantar sospechas. Cuando llegó a la altura de Karimi, dio un rodeo por detrás de los coches aparcados para acercarse sin dejarle margen de reacción.

Con una frialdad escalofriante, el autor sacó una pistola de una bandolera que llevaba a la espalda una pistola y apuntó directamente al joven sueco, que sólo entonces se percató de la maniobra y se tiró al suelo. La cámara grabó a Karimi dando volteretas por el suelo intentando esquivar las balas, pero el asesino lo siguió sin dejar de apretar el gatillo. Los disparos superaron la decena, de los que le alcanzaron siete.

El rapero consiguió trepar por encima de los asientos de la terraza, y hasta ahí lo siguió el autor del crimen. Cuando la víctima corrió cojeando hacia el interior del establecimiento, el agresor salió corriendo y emprendió la huida. La policía sólo tardó unos minutos en detenerlo gracias a la 'operación Jaula' que se coordinó en la ciudad de Marbella para taponar todas las vías de escape. Tenían su matrícula.

La Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol se ha hecho cargo de las pesquisas, lo que da una idea clara de cuál es la principal hipótesis de la Policía Nacional. Medios suecos han difundido que el rapero tenía vínculos con bandas de Estocolmo, extremo que tratan de confirmar los investigadores para aclarar la motivación del asesinato.