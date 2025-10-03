Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lugar donde ha tenido lugar el tiroteo en Puerto Banús. Josele

Un nuevo tiroteo en Marbella se salda con un herido de bala

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los disparos, que han alcanzado a un varón de 25 años

María José Díaz Alcalá
Juan Cano
Irene Quirante

María José Díaz Alcalá, Juan Cano e Irene Quirante

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Nuevo tiroteo en Marbella, en la zona de Puerto Banús. Según las fuentes consultadas, un individuo habría abierto fuego contra la víctima, un varón de ... 25 años, que se ha refugiado en un local de la zona.

