Un nuevo tiroteo en Marbella se salda con un herido de bala
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los disparos, que han alcanzado a un varón de 25 años
María José Díaz Alcalá, Juan Cano e Irene Quirante
Málaga
Viernes, 3 de octubre 2025, 15:52
Nuevo tiroteo en Marbella, en la zona de Puerto Banús. Según las fuentes consultadas, un individuo habría abierto fuego contra la víctima, un varón de ... 25 años, que se ha refugiado en un local de la zona.
El incidente con arma de fuego se ha producido sobre las 13.34 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que alertaban de un hombre herido tras ser tiroteado en la avenida José Banús.
Hasta el lugar han sido movilizadas las Fuerzas de Seguridad y los servicios sanitarios. Por el momento, se desconoce la gravedad del afectado, quien ha sido evacuado a un hospital.
Al parecer, el presunto autor de los disparos viajaba a bordo de un vehículo y, tras observar a su objetivo, se ha bajado, ha cruzado la calle y ha apretado el gatillo, al menos, hasta en tres ocasiones.
Si bien, la rápida intervención de la Policía Nacional ha permitido cerrar el municipio y detener al sospechoso. La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer los hechos.
