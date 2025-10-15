Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de Guardia Civil y bomberos, ayer, en el lugar de los hechos. Sur

Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola

Los investigadores sospechan que el cuerpo de la víctima fue arrojado desde un puente al haber sido localizado en una zona de difícil acceso

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Macabro hallazgo en el pantano de Casasola, en Almogía. Un ciudadano extranjero que paseaba por la zona localizó en una orilla del embalse un saco ... de obra con una forma sospechosa y alertó a los Cuerpos de Seguridad, que confirmaron que se trataba de un cadáver humano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

