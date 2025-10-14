Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía

La principal hipótesis de la Guardia Civil apunta a una muerte violenta

María José Díaz Alcalá

Martes, 14 de octubre 2025, 18:10

Comenta

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver envuelto a escasos metros del pantano de Casasola, en Almogía. La principal hipótesis apunta a una ... muerte violenta, según han informado a este periódico fuentes del Instituto Armado.

