Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
La principal hipótesis de la Guardia Civil apunta a una muerte violenta
Martes, 14 de octubre 2025, 18:10
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver envuelto a escasos metros del pantano de Casasola, en Almogía. La principal hipótesis apunta a una ... muerte violenta, según han informado a este periódico fuentes del Instituto Armado.
La voz de alarma a los servicios de emergencias la ha dado un ciudadano que pasaba por el embalse este martes, sobre las 11.30. Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local de Almogía y de la Guardia Civil, y la comitiva judicial, que ha procedido al levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga.
Habrá ampliación
