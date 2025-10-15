Muere un obrero al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín

Un trabajador ha fallecido este miércoles cuando realizaba una obra en una propiedad de Alcaucín. Según ha podido confirmar SUR, el hombre estaba cavando una ... zanja junto a una casa cuando, al parecer, se ha desprendido un muro del inmueble, bajo el que ha quedado sepultado.

El suceso ha ocurrido cerca del punto limpio del municipio sobre las 11.00 horas, cuando han dado la voz de alarma al servicio de Emergencias 112-Andalucía. De inmediato, los operarios han movilizado a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.

De igual forma, se ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios. No obstante, según han confirmado distintas fuentes, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre, tras lo que se ha dado aviso a la comitiva judicial.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para que investiguen las circunstancias del siniestro.