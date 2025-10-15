El obrero fallecido en una zanja de Alcaucín tenía 25 años y era vecino de Arenas

El siniestro laboral en el que ha perdido la vida un trabajador este miércoles por la mañana en Alcaucín ha golpeado de lleno al ... municipio de Arenas, de donde era natural la víctima y donde continuaba residiendo con sus padres. El fallecido tenía 25 años.

Tras tener conocimiento del trágico suceso, el pueblo de Arenas ha decretado tres días de luto. Hasta el sábado a las 18.00 horas, las banderas de los municipios municipales permanecerán a media asta y las actividades organizadas por el Ayuntamiento se verán suspendidas.

«Desde la Corporación Municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares y amigos del fallecido, trasladando todo nuestro apoyo y cariño», ha señalado el Consistorio a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

El accidente ha ocurrido sobre las 11.00 horas, cuando el joven estaba trabajando en una obra en una propiedad de Alcaucín. Al parecer, estaba cavando una zanja cerca de una vivienda cuando parte del terreno ha cedido, quedando la víctima sepultada bajo la arena.

El suceso ha tenido lugar cerca del Punto Limpio, cuando han dado la voz de alarma al servicio de Emergencias 112-Andalucía. De inmediato, los operarios han movilizado a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque el rescate ha sido especialmente complejo.

El operativo también ha estado ingresado por la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios, aunque no se ha podido hacer nada por salvar la vida del joven. Según fuentes de la Diputación, todo apunta a que habría fallecido en el acto.