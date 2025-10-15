Los precios de la grúa municipal subirán en Málaga en torno a un 30% con la nueva ordenanza

El disgusto si se lleva su vehículo la grúa municipal será mayor próximamente. La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), que se fusionará con ... la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), sigue con la larga tramitación para el cambio de ordenanza en virtud del farragoso marco legal actual. Como avance principal, la retirada de un coche subirá un 34% cuando se hagan efectivos los cambios, aún sin fecha. Durante todo este mes de octubre, está abierto en la página web del Ayuntamiento, en el Portal de Participación, el procedimiento de consulta previa para quien quiera realizar aportaciones o alegaciones.

El Área de Movilidad inició este camino el 14 de marzo de este año, con la aprobación de las nuevas tasas en el consejo de administración de la referida empresa. «Con la actualización del texto, el precio de la retirada del vehículo por parte de la grúa municipal se equipara a la tarifa media de las principales ciudades españolas», indican desde el Consistorio.

Media española

La ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria correspondiente a la prestación de servicios de la retirada de vehículos en cualquier espacio afecto al uso público y traslado al depósito municipal de vehículos data de 2017. «Una vez en vigor, las tarifas del servicio de la grúa municipal se equipararán a la tarifa media de las ciudades españolas que es de 117 euros, de acuerdo a un estudio comparativo realizado por la OCU en el año 2022 que sitúa el precio del servicio de Málaga en una posición inferior a ciudades como Cádiz o Sevilla y muy lejos del aplicado en Madrid, Barcelona o Valencia», añaden.

El objetivo de esta medida es que quien infrinja las normas de estacionamiento sea quién asuma de forma total el coste del traslado del vehículo al depósito y la retirada de éste.

Supuestos

La retirada de vehículos de tres, cuatro ruedas, o similares, incluso los vehículos abandonados (también incluye los vehículos de movilidad personal de estas características) pasa 82,64 euros más el IVA. El precio actual es de 61,35 euros, un 34% menos. Por su parte, las motos, ciclomotores o bicis pasa de 19,13 euros a 24,79 (alza del 29%). Los vehículos de carga, camiones, autobuses o similares se queda igual que el caso de los coches.

El desenganche o suspensión de la operación de retirada a depósito sube de 47,85 a 61,98 en el caso de los turismos y de 11,59 a 14,87, en el de las motos y bicis.

Depósito

La estancia en el depósito municipal, que anteriormente estaba diferencia por vehículos, se unifica en 12,39 euros a partir de la primera hora y como tarifa diaria. Antes eran 9,6 euros para coches y 3,15 para motos. Los vehículos de carga, camiones, autobuses o similares de menos de 3.500 kilos pasan a 24,79 euros y de más de 3.500 kilos, a 37,19 euros. todos estos precios siempre hay que sumarle el IVA.

Las retiradas de vehículos se han doblado desde 2020. Han pasado en este tiempo de 6.332 a las 12.248 del último ejercicio disponible. Pero también se producen retiradas por colaboración ciudadana (por ejemplo, al paso de procesiones y otros eventos). Conllevan desplazar el vehículo pero no generan tasas. También este capítulo se ha duplicado. Fueron 4.287 servicios en 2020 y 8.305 en el último ejercicio difundido, 2023.

Un tercer bloque de vehículos retirados se corresponde con aquellos que están abandonados. El número de actuaciones también se ha visto aumentado en el tiempo de análisis y ha pasado de 682 salidas a 1.088 al año.