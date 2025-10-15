Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la grúa municipal. SUR

Los precios de la grúa municipal subirán en Málaga en torno a un 30% con la nueva ordenanza

El Ayuntamiento abre la fase de consulta del nuevo texto legal que sustituirá al de 2017. Se incluyen los patinetes y vehículos de movilidad personal y se trata de equiparar el precio al de otras ciudades

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El disgusto si se lleva su vehículo la grúa municipal será mayor próximamente. La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), que se fusionará con ... la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), sigue con la larga tramitación para el cambio de ordenanza en virtud del farragoso marco legal actual. Como avance principal, la retirada de un coche subirá un 34% cuando se hagan efectivos los cambios, aún sin fecha. Durante todo este mes de octubre, está abierto en la página web del Ayuntamiento, en el Portal de Participación, el procedimiento de consulta previa para quien quiera realizar aportaciones o alegaciones.

