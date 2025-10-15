Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la zona de las piscinas del Meliá Don Pepe en Marbella. Josele

El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión

El hotel de lujo de Marbella sumará 32 nuevas suites y tendrá las 187 habitaciones con vistas al mar

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Con una fiesta de gratitud con el personal, el Gran Meliá Don Pepe, cinco estrellas gran lujo, cerrará sus puertas este jueves tras servir los ... desayunos a los últimos clientes antes de su renovación integral. El hotel acometerá durante un año la mayor transformación desde su inauguración el 27 de junio de 1964, siendo la primera vez que procede al cese de la actividad para mejorar sus instalaciones. Se trata de un proyecto de envergadura en el que la cadena Meliá Hotels tiene previsto invertir 40 millones de euros. Una cifra que se dispara a los 60 millones al sumar los gastos derivados de mantener estas instalaciones inactivas, según apunta Rocío Galán, directora de Operaciones en Andalucía Oriental de Meliá Hotels. «Con el proyecto que vamos a acometer vamos a tener hotel para los próximos cien años. El nuevo Don Pepe va a contar con unas de las mejores suites de toda España y a mantenerse como referente del lujo», avanza.

