El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión

Con una fiesta de gratitud con el personal, el Gran Meliá Don Pepe, cinco estrellas gran lujo, cerrará sus puertas este jueves tras servir los ... desayunos a los últimos clientes antes de su renovación integral. El hotel acometerá durante un año la mayor transformación desde su inauguración el 27 de junio de 1964, siendo la primera vez que procede al cese de la actividad para mejorar sus instalaciones. Se trata de un proyecto de envergadura en el que la cadena Meliá Hotels tiene previsto invertir 40 millones de euros. Una cifra que se dispara a los 60 millones al sumar los gastos derivados de mantener estas instalaciones inactivas, según apunta Rocío Galán, directora de Operaciones en Andalucía Oriental de Meliá Hotels. «Con el proyecto que vamos a acometer vamos a tener hotel para los próximos cien años. El nuevo Don Pepe va a contar con unas de las mejores suites de toda España y a mantenerse como referente del lujo», avanza.

Tras acogerse al decreto de Modernización Hotelera de la Junta de Andalucía, la gran novedad de estas instalaciones se centra en la creación de 32 nuevas suites con las que el hotel pasará a tener el cien por cien de su oferta con vistas al mar. «Vamos a unir las 32 habitaciones que tenemos con vistas a la montaña con las que daban al mar y crear estas nuevas suites pensadas para ese cliente que busca unas estancias de mayor tamaño. Si siempre ha sido un icono, con esta transformación nos vamos a posicionar en otro nivel», detalla Galán. De esta manera, tras la reforma el hotel contará con 187 habitaciones y pasará de tener 24 suites a casi sesenta. Además, se renovará la piscina, y dos más infinity en la terraza, los restaurantes y todo el mobiliario. «En resumen, un proyectazo que ha llevado el presidente de la cadena, Gabriel Escarrer, en primera persona», declara la directora de Operaciones en Andalucía Oriental de Meliá Hotels.

Acuerdo sobre el Erte por obras

El establecimiento ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre el Erte por obras que afectará a los 240 trabajadores en este próximo año. «Hemos llegado a un consenso favorable tanto para los empleados fijos como para los fijos discontinuos. Contaremos de nuevo con estos profesionales a partir de noviembre de 2026, que es la fecha que barajamos de reapertura. Es más añadiremos nuevo personal porque el propósito es dar un salto también en el servicio para convertirnos en un referente en este aspecto con aires renovados», señala para detallar que han organizado una fiesta con los empleados para este jueves tras la salida de los últimos clientes para agradecer el trabajo realizado en la que ha sido una gran temporada y trasladarles que los esperan con los brazos abiertos el próximo año.

La última reforma que se llevó a cabo en este hotel fue el pasado 2000, aunque en aquella ocasión, como en otras anteriores, no se produjo el cierre total del establecimiento. Una circunstancia que Galán también cuenta que ha sido sentida por los clientes habituales: «nos han hecho llegar mensajes de que qué van a hacer en las próximas vacaciones y asegurando que se les va a hacer largo el año sin esas escapadas al Don Pepe».

Esta inversión se enmarca en los 125 millones de euros que Escarrer anunció en la inauguración del ME Meliá que llevarán a cabo en la Costa del Sol, un destino en el que esta cadena contempla nuevos proyectos y al que considera «una garantía de éxito».