Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Carnero, en los fogones de Cosmo. Francisco Hinojosa. Archivo

El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga

Dani Carnero anuncia un «fin de ciclo» con el traspaso del local del Centro

Marina Martínez
Juan Soto

Marina Martínez y Juan Soto

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:15

Comenta

Málaga pierde uno de sus referentes gastronómicos del Centro: La Cosmopolita cierra sus puertas. Así lo ha anunciado este miércoles el propio Dani Carnero a ... este periódico, atribuyendo la decisión a un «fin de ciclo». «Siempre he considerado que era un restaurante en el que mi presencia era fundamental, y creo que, después de 15 años, ha llegado el momento de finalizar una etapa», ha asegurado el cocinero malagueño, que ahora, junto a su socia Margara Subiris, ha tomado la decisión de cerrar una época y traspasar el local de la calle José Denis Belgrano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  4. 4

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  7. 7 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  8. 8 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga

El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga