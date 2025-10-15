El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga

Málaga pierde uno de sus referentes gastronómicos del Centro: La Cosmopolita cierra sus puertas. Así lo ha anunciado este miércoles el propio Dani Carnero a ... este periódico, atribuyendo la decisión a un «fin de ciclo». «Siempre he considerado que era un restaurante en el que mi presencia era fundamental, y creo que, después de 15 años, ha llegado el momento de finalizar una etapa», ha asegurado el cocinero malagueño, que ahora, junto a su socia Margara Subiris, ha tomado la decisión de cerrar una época y traspasar el local de la calle José Denis Belgrano.

Cogerá las riendas del establecimiento el hostelero y presidente de Mahos, Javier Frutos, que ha avanzado a SUR que no dará continuidad al negocio, pero que tiene intención de abrir lo más inmediato posible, con el objetivo de que siga siendo un «local referente para los malagueños».

Según ha comentado Dani Carnero, a partir de ahora se centrará en sus otros dos restaurantes: Kaleja (una estrella Michelin) y La Cosmo (Bib Gourmand), cuyo concepto asegura que mantendrá como hasta ahora, aunque no descarta incluir algunas de las licencias que ha ofrecido durante 15 años en La Cosmopolita. En el fondo, «con la misma libertad» que hasta ahora.

¿Nostalgia? Confiesa que no le falta, pero asumida desde hace ya unos meses que venía rumiando la determinación de cerrar una etapa. «La Cosmopolita me lo ha dado todo», reconoce Carnero, recordando platos icónicos como la ensaladilla rusa con tacos de jamón, el tuétano o la tortilla de txangurro, o esos otros tantos momentos vividos junto a grandes nombres de la cocina como Ferran Adrià o José Andrés.