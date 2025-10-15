Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El apartahotel tiene 61 apartamentos y piscina. SUR

La demolición del Vista del Rey en marcha: Benalmádena licita las obras

El Ayuntamiento contrata los trabajos, que costarán 837.000 euros, mientras el hotel sigue abierto y en manos de la empresa que explotaba el Vistamar

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:30

Cuatro años y medio después de que una providencia del Tribunal Supremo convirtiera en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ... que declaraba ilegal la construcción del hotel Vista del Mar y obligaba a su demolición, el Ayuntamiento de Benalmádena ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para el derribo del establecimiento. El Consistorio ha licitado por 836.766,23 euros los trabajos de demolición de este establecimiento situado junto a la estación de Cercanías de Torremuelle que hoy opera con el nombre de Vive Costa Azul. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y el plazo para que las empresas presenten sus ofertas finaliza el 3 de noviembre.

