El hoy llamado Vive Costa Azul, ubicado en Torremuelle, cuenta con 61 apartamentos. SUR

El Vista del Rey, el hotel de Benalmádena construido ilegalmente que sigue abierto

En abril de 2021 un auto del Supremo declaró firme una sentencia que ordenaba la demolición del inmueble y que continúa sin ejecutarse

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:37

Cuenta con 61 apartamentos, 46 plazas de aparcamiento, piscina climatizada al aire libre y zonas comunes. Es el apartahotel de tres estrellas Vive Costa Azul, ... conocido por su anterior nombre de Vista del Rey, y desde abril de 2021 pesa sobre él una provincia del Tribunal Supremo que declara firme una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenaba al Ayuntamiento de la localidad a proceder a su demolición. El fallo del TSJA, de julio de 2020, venía a confirmar un auto de ejecución forzosa decretado el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga tras la sentencia en primera instancia dictada por este mismo órgano judicial, que data de julio de 2011.

