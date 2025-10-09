De un hotel clausurado a otro ilegal: el viaje de los clientes del Vistamar de Benalmádena

Han pasado de estar alojados en un hotel sin inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía desde el 3 de diciembre de 2024 a ... otro que nunca debió construirse y sobre el que pesa una orden de demolición en sentencia firme desde abril de 2021. Este es el viaje que han hecho algunos de los clientes que estaban alojados en el Vistamar, o Vivemar, nombre con el que operaba el establecimiento hotelero clausurado este pasado martes por el Ayuntamiento de Benalmádena. El otro hotel es el Vista del Rey, o Vive Costa Azul, denominación bajo la que se explota este apartahotel de 61 estudios construido mediante una licencia de obras concedida en 2001 por decreto del entonces alcalde Enrique Bolín declarada ilegal.

El viaje no es una causalidad. Ambos establecimientos están explotados por Vive Resort Management, una empresa con sede social en Marbella que pertenece a Grupo Vega Inversión 2019, un conglomerado de firmas con sede en la emblemática calle Marqués de Larios de la capital. La sociedad, administrada por Manuel Vega, parece que vio oportunidades de negocio en un hotel construido ilegalmente y en otro que empezó a explotar sin un contrato que le habilitara para ello, cuyos propietarios no cobran arrendamiento desde 2019, y que está siendo objeto de una investigación penal por un juzgado de Torremolinos.

Varios de los clientes que estaban alojados en el Vistamar o Vivemar pasaron a ocupar una habitación en el Vista del Rey, ubicado en Torremuelle, según contaron ellos mismos. Fuentes de la empresa aseguran que fueron únicamente dos y niegan tener algo que ver como Vive Resort Management desde el pasado mes de febrero, y aseguran que la sociedad que explota el hotel es Vive Costa Azul, SL.

El administrador único de esta mercantil es el apoderado de Vive Resort y cuenta con cargos en varias empresas del grupo, entre ellas Vivemar SL, nombre con el que operaba el Vistamar, que fue creada el pasado 16 de mayo, apenas diez días después de que el Ayuntamiento de Benalmádena firmara el decreto de cierre ahora ejecutado. Además, en la noche del martes un vehículo rotulado con el nombre de una empresa del grupo, Vegaoil, llevó a unas clientas al hotel clausurado para que se alojaran allí al no tener alternativa.

El apartahotel de Torremuelle sigue inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía. Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado que han tramitado un expediente sancionador por una infracción de carácter leve «por la falta de comunicación del cambio de titularidad y denominación». El Vistamar también comenzó a ser gestionado por Vive Resort sin que constara como empresa explotadora ni a ojos del Ayuntamiento ni de la Junta.

Los propietarios no pueden tomar posesión de su hotel porque seis personas permanecen viviendo en el establecimiento

Mientras tanto, los propietarios del Vistamar tendrán que volver a recurrir a la justicia para poder tomar posesión del establecimiento. Vive Resort Management tenían viviendo allí a varias personas, incumpliendo lo establecido en la Ley del Turismo de Andalucía, que prohíbe el hospedaje residencial, además del propio planeamiento urbanístico de Benalmádena, ya que el edificio tiene uso hotelero.

Los residentes cuentan con una pequeña cocina en la habitación, y están todos concentrados en la primera planta. Según la información que manejan los propietarios, son seis las personas que están viviendo en el hotel actualmente, ocupando otras tantas habitaciones, y al menos algunos de ellos son trabajadores. Dos de ellos fueron denunciados ayer miércoles por la Policía Local tras el aviso de los propietarios cuando intentaban desmontar un aire acondicionado en la habitación de una de las plantas precintadas.

En cuanto al Vista del Rey, el pasado 22 de abril el Ayuntamiento autorizó la contratación de las obras de demolición, y a principios de junio aprobó una modificación presupuestaria que contemplaba, entre otras cosas, dedicar 30.000 euros a este fin, pero el Consistorio aún no ha licitado el contrato, aunque asegura que está tramitando el expediente. En abril de 2026 se cumple el plazo legal para poder ejecutar la sentencia que declaró firme el Supremo.