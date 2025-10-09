Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Policía Local levantó acta de unos trabajadores residentes en el hotel que supuestamente estaban intentando retirar un aparato de aire acondicionado en una planta precintada. García

De un hotel clausurado a otro ilegal: el viaje de los clientes del Vistamar de Benalmádena

La grupo empresarial que explota el establecimiento cerrado gestiona el Vista del Rey, sobre el que pesa una orden de demolición por sentencia firme desde 2021

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:51

Comenta

Han pasado de estar alojados en un hotel sin inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía desde el 3 de diciembre de 2024 a ... otro que nunca debió construirse y sobre el que pesa una orden de demolición en sentencia firme desde abril de 2021. Este es el viaje que han hecho algunos de los clientes que estaban alojados en el Vistamar, o Vivemar, nombre con el que operaba el establecimiento hotelero clausurado este pasado martes por el Ayuntamiento de Benalmádena. El otro hotel es el Vista del Rey, o Vive Costa Azul, denominación bajo la que se explota este apartahotel de 61 estudios construido mediante una licencia de obras concedida en 2001 por decreto del entonces alcalde Enrique Bolín declarada ilegal.

