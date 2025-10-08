Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trabajadores y clientes fueron desalojados en una actuación en la participaron las policías Local y Nacional. García

El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura

La Policía desaloja a clientes y trabajadores pero varias habitaciones siguen ocupadas por personas que residían en el establecimiento

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:29

Comenta

El Ayuntamiento de Benalmádena ha ejecutado definitivamente el cierre del Vistamar, el hotel explotado con el nombre de Vivemar que desde hace diez meses es, ... a ojos de la Ley del Turismo de Andalucía, un establecimiento «clandestino» y al que permitió reabrir a finales de junio de 2024 aceptando una declaración responsable en la que no se verificó ni el derecho de la empresa que lo gestiona a estar explotando el establecimiento ni el cumplimiento de la normativa turística. La empresa propietaria, Promociones Los Nadales no percibe el alquiler desde 2019 y nunca ha tenido relación jurídica alguna con la mercantil explotadora, Vive Resort Management.

