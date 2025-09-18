Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 18 de septiembre de 2025

SUR

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:27

El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres

Aena aprueba los primeros planes para ampliar el aeropuerto de Málaga por encima de los 36 millones de pasajeros

Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

Un Unicaja todavía en fase de pruebas supera al Alahli en su estreno en la Intercontinental (61-73)

Andalucía tendrá un grupo de policía especializado en detectar las viviendas turísticas ilegales

El rector lamenta que la situación económica de la UMA sea «delicada»

Málaga recupera un galardón de hijo adoptivo que no se entregó por culpa de la Guerra Civil

Brian Austin Green, el mítico David Silver de 'Sensación de Vivir', se apunta a la Comic-Con Málaga

Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana

Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

