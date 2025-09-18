El rector lamenta que la situación económica de la UMA sea «delicada»

La situación económica de la Universidad de Málaga en los últimos años no ha sido la más óptima con las cuentas en rojo y numerosas ... deudas. Es por eso que en diciembre de 2024 la Junta de Andalucía llevó a cabo un plan de rescate con un préstamo de 48,5 millones de euros a cambio de un plan de ajuste de la UMA. No ha pasado ni un año y el rector de la UMA, Teodomiro López, lamenta la situación económica de la universidad malagueña como «delicada».

«Tenemos un préstamo con la Junta de Andalucía con tres años de carencia, entonces eso nos lleva a que no tengamos una situación óptima», detalló el rector este jueves durante la presentación de la Noche Europea de los Investigadores en Málaga. Hizo mención de este panorama actual de la UMA y reclamó a las administraciones más subvenciones: «Nuestra situación económica está delicado y la situación del sistema público de las universidades andaluzas también está delicado», apuntó.

Recordó lo que dijo hace unos días el rector de la Universidad Pablo de Olavide: «Por cada euro al sistema universitario, este retorna al menos cinco euros a la sociedad», repitió Teodomiro López, que desarrolló su opinión: «La Universidad de Málaga sigue a la cola de las universidades andaluzas en cuanto a financiación. Eso es algo que hay que corregir y no me voy a cansar de reivindicarlo; estamos en una ciudad de éxito y la formación es el motor de muchas facetas de innovación y territorio nacional. Málaga necesita que la UMA esté al alza», concluyó el rector.