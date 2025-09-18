Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana Este centro, ubicado en Teatinos, ofrece desde actividades extraescolares para los más pequeños hasta talleres muy específicos como de pastelería americana

Javier Almellones Málaga Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

Abrieron en el pasado mes de abril, pero es ahora en septiembre cuando realmente se preparan para afrontar la realidad del negocio. «Hasta ahora hemos intentado coger el pulso del barrio de Teatinos para ver qué es lo que más se demanda», explica Susana Ramos, quien junto a su socia, Rocío Muñoz, llevan las riendas de Picofino, una escuela donde aprender a cocinar, pero también a hacer papelería creativa.

En estos últimos meses, el rodaje de Picofino, ubicado en la Avenida María Victoria Atencia, ha sido de los más variado. Desde un campamento de verano o celebración de cumpleaños para los más pequeños hasta talleres muy específicos de sushi, elaboración de masa para pasta y pizza o repostería americana ('crumbl cookies' 'red velvet', 'brownies',…).

Aunque han tenido alumnos de Marbella, Archidona o Cártama, la mayoría de los que han pasado en estos últimos meses por allí son de Málaga y, sobre todo, del propio barrio de Teatinos. «Picofino está abierto para todo el que disfrute comiendo y quiera aprender», explica Susana. De hecho, ya están preparando cursos y talleres de lo más variado, donde la edad no importa. Con un mínimo de dos personas en sesiones muy privadas hasta una docena aproximadamente en algunos talleres.

Imágenes de distintos talleres. Abajo, Rocío Muñoz, de Pepa Dulce, y Susana Ramos, de Supercookie, socias de Picofino.

En estos momentos, intentan dar forma a un curso que le han demandado muchos de los que por allí se han acercado en estos meses: hacer de comer para toda la semana. «No es fácil prepararlo, pero queremos hacerlo porque hemos detectado que muchas familias tienen esa necesidad de comer bien y que sea saludable», apunta Susana. Igualmente, también están teniendo mucha demanda de talleres de cocina para adolescentes.

Algunas de esas sesiones formativas las imparte Susana Ramos, quien tiene una dilatada trayectoria en la gastronomía -sobre todo en repostería-, pero para muchos otras buscan a profesionales expertos en la materia. Así, para el taller monográfico de sushi están contando con el chef Francisco Barroso, del Mercado de Atarazanas. «Queremos contar con un especialista en cada caso porque queremos dar la mejor formación posible», asegura Susana.

En el caso del taller de estas elaboraciones típicas de la cocina japonesa, por 50 euros por persona, los participantes aprenderán a elaborar el arroz correctamente para que quede perfecto, a elegir los mejores pescados y los cortes para cada pieza, para elaborar 'makis', 'hosomakis', 'uramakis' y 'nigiris '. Después, podrán comer todo lo elaborado junto a cerveza, vino o agua.

En estos días, la actividad de Picofino es frenética, porque están preparando la agenda para todo el otoño. Tendrán citas muy importantes en la tarde noche de Halloween y en los días previos a la Navidad, donde elaborarán los dulces típicos de estas fechas. Pero, también talleres pensados para adultos, como los de «tapas para sorprender»o «fundamentos básicos de la pastelería tradicional». También están abiertas a hacer catas guiadas de vinos, aceites y otros productos y ofrecer comidas maridadas o armonizadas con éstos.

La escuela, que está equipada todos los utensilios necesarios para distintos tipos de cocina, también ofrece talleres y cursos relacionados de papelería creativa, que imparte Rocío Muñoz, una experta en la materia. De hecho, esta socia es la responsable de la marca Pepa Dulce, muy presente en Picofino, al igual que Supercookie, de su compañera Susana, especializada en este caso en repostería. La confluencia de ambas profesionales dio lugar a esta original idea donde, independientemente de la edad que se tenga, se trata de una escuela donde se aprende disfrutando.

Dónde está

Temas

Gastronomía

Cártama

Málaga

Archidona

Marbella

Comenta Reporta un error